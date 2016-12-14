Назвали имя лучшего токаря Тамбовской области Комментариев: 0



Конкурсантам нужно было выполнить теоретическое задание и изготовить детали по определенным параметрам, сообщили в обладминистрации. В общей сложности, испытания продлились 15 часов.



Главная задача таких состязаний, отмечают в региональном управлении труда и занятости, - повышение престижа этой профессии и привлечение молодежи для обучения и трудоустройства по рабочим профессиям.



Лучшим токарем региона стал Алексей Бузин - акционерное общество «Мичуринский локомотиворемонтный завод «Милорем». Второе место занял Сергей Скопинцев - Тамбовский вагоноремонтный завод, филиал акционерного общества «Вагонреммаш».Тройку замкнул Юрий Логунов - акционерное общество «Мичуринский локомотиворемонтный завод «Милорем».



Победитель отмечен денежным призом в размере 25 тысяч рублей. 20 и 15 тысяч получили участники, занявшие 2 и 3 место соответственно. В Тамбовской области подвели итоги регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лучший токарь». Организатором состязаний выступило управление труда и занятости населения области. Соревнования состоялись на базе мичуринского локомотиворемонтного завода «Милорем». Участие в них принимали токари 6 крупнейших промышленных предприятий области: Тамбовского вагоноремонтного завода, Мичуринского завода «Прогресс», заводов «Октябрь», «Электроприбор», «Милорем» и «Комсомолец».Конкурсантам нужно было выполнить теоретическое задание и изготовить детали по определенным параметрам, сообщили в обладминистрации. В общей сложности, испытания продлились 15 часов.Главная задача таких состязаний, отмечают в региональном управлении труда и занятости, - повышение престижа этой профессии и привлечение молодежи для обучения и трудоустройства по рабочим профессиям.Лучшим токарем региона стал Алексей Бузин - акционерное общество «Мичуринский локомотиворемонтный завод «Милорем». Второе место занял Сергей Скопинцев - Тамбовский вагоноремонтный завод, филиал акционерного общества «Вагонреммаш».Тройку замкнул Юрий Логунов - акционерное общество «Мичуринский локомотиворемонтный завод «Милорем».Победитель отмечен денежным призом в размере 25 тысяч рублей. 20 и 15 тысяч получили участники, занявшие 2 и 3 место соответственно.



