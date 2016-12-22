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Туляки подарили Тамбову новую сковороду
Вчера, 09:46
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20 декабря в Тамбов была доставлена новая чугунная сковорода, ставшая заменой той, которая лопнула на Покровской ярмарке. Она, как сообщили в городской администрации, является копией предыдущей сковороды, и параметры у нее все те же: диаметр - 2,6 метра и вес 1860 кг.
Изготовлена новая красавица из сертифицированного пищевого чугуна. На ее наружных боковых сторонах выгравированы гербы Тамбова и Тулы.
Сковорода заняла свое законное место на Набережной. В зимний период она будет храниться в специальном домике – конструкция, защищающая изделие от воздействий внешней среды и неблагоприятных погодных условий.
Фото администрации Тамбова
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