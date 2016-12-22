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» » » Метель и гололед осложнят погодные условия в Тамбовской области

Метель и гололед осложнят погодные условия в Тамбовской области

Вчера, 16:03
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Метель и гололед осложнят погодные условия в Тамбовской области 27 декабря погодные условия на территории Тамбовской области ухудшатся. Ожидается снег, днем местами метель, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный 8-13 м/с, днем местами порывы до 18 м/с. Ночью столбик термометра будет показывать 2-7 градусов мороза. В дневные часы незначительно потеплеет. Температура воздуха будет колебаться от 0 до 5 градусов мороза, сообщает ГУ МЧС России по Тамбовской области.

При таких погодных условиях возможны обрывы ЛЭП, линий связи, обрушение слабоукрепленных конструкций, увеличение количества ДТП.

Будьте внимательны и осторожны!
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