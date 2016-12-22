Метель и гололед осложнят погодные условия в Тамбовской области

В Мичуринске впервые состоится парад детских санок 0 По итогам парада определятся победители в пяти номинациях.

Три человека разбились в ДТП под Моршанском 0 По неустановленной причине один из автомобилей выехал на встречную полосу.

Туляки подарили Тамбову новую сковороду 0 Она является копией предыдущей сковороды, и параметры у нее все те же.

«Старый Козлов. Купеческий вечер» 0 23 декабря в Литературно-музыкальном музее Мичуринска пройдет мероприятие «Старый Козлов. Купеческий вечер».

Александр Беглов познакомился с тамбовским Дедом Морозом 0 Полномочный представитель президента России в ЦФО Александр Беглов 21 декабря посетил Тамбовскую область. В рамках рабочего визита Александр Беглов вместе с главой администрации области Александром Никитиным осмотрел спортивные, образовательные учреждения, предприятия промышленного комплекса,

Молодые водители попали в ДТП 0 В Тамбовском районе 20 декабря на 11 километре автодороги «Южный обход города Тамбова» девушка, управлявшая автомобилем «Лада-211340» не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с «УАЗ-31512».

Тамбовская область приподнялась в рейтинге эффективности управления 0 Тамбовская область заняла 36 место в рейтинге эффективности управления в субъектах Российской Федерации. Отметим, что в 2015 году наш регион в рейтинге эффективности занимал 44 место. Рейтинг подготовлен Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК) при содействии НИУ «Высшая школа

На тамбовском Арбате открылась уличная фотовыставка 0 Более 50 фоторабот можно увидеть на улице Коммунальной, рядом с недавно открытым памятником Тамбовской казначейше.

Тамбовчанин сдавал угнанные машины в «авторазборку» 0 Через Интернет он договаривался с владельцами машин о встрече, садился за руль, чтобы проверить автомобиль, и таким образом совершал угон.

Тьма сгущается 0 В современном российском обществе всё отчетливее прослеживаются консервативные тенденции. Всплеск религиозности и мракобесия идёт в унисон с квасным патриотизмом, распространяются имперские идеалы, ненависть, злоба по отношению к другим народам и государствам. Следующей ступенью подобной политики

Доступен путеводитель по новогоднему Мичуринску 0 В афише отображены самые яркие мероприятия города, которые пройдут в новогодние и рождественские дни.

Назвали имя лучшего токаря Тамбовской области 0 За победу боролись представители шести предприятий области.

32 тамбовских школьника посетят елку в Кремле 0 На праздник отправятся 16 мальчишек и 16 девчонок из 11 районов Тамбовщины и 4 городов области.

В Тамбове открыли Новогоднюю столицу 0 Торжества по этому случаю прошли у Ледового дворца спорта «Кристалл».