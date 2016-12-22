В Мичуринске впервые состоится парад детских санок Комментариев: 0



Участникам саночного парада нужно будет проявить фантазию. На основе обычных детских санок необходимо создать яркую конструкцию. В образе должны быть и их седоки.



- Никаких ограничений в материалах для украшения саней и в полете фантазии: сказочные герои и любимые мультяшные персонажи, причем костюмы могут примерить не только ребятишки, но и их родители, - сообщили в управлении по развитию культуры и спорта администрации Мичуринска.



По итогам парада определятся победители в пяти номинациях: «Самая необычная идея», «Самые новогодние сани», «Самые праздничные сани», «Самые запоминающиеся сани» и «Самая задорная команда». Их ждут новогодние подарки и почетные грамоты администрации города Мичуринска.



В 12 часов на площади имени И.В. Мичурина начнется открытие главной городской елки, которую уже украсили сотни игрушек и шаров. Юные гости праздника и их родители увидят увлекательное театрализованное представление. Веселые конкурсы, танцы, встреча с Дедом Морозом не дадут замерзнуть. Не обойдется на празднике без новогодних подарков. Все желающие смогут принять участие в первом семейном параде санок, который состоится 28 декабря в Мичуринске. Праздник обещает быть интересным. Для мичуринской детворы подготовлена анимационная программа. Начало в 11 часов на площади имени В.И. Ленина. Веселые конкурсы, ростовые куклы, сладкие подарки – скучать никому не придется.Участникам саночного парада нужно будет проявить фантазию. На основе обычных детских санок необходимо создать яркую конструкцию. В образе должны быть и их седоки., - сообщили в управлении по развитию культуры и спорта администрации Мичуринска.По итогам парада определятся победители в пяти номинациях: «Самая необычная идея», «Самые новогодние сани», «Самые праздничные сани», «Самые запоминающиеся сани» и «Самая задорная команда». Их ждут новогодние подарки и почетные грамоты администрации города Мичуринска.В 12 часов на площади имени И.В. Мичурина начнется открытие главной городской елки, которую уже украсили сотни игрушек и шаров. Юные гости праздника и их родители увидят увлекательное театрализованное представление. Веселые конкурсы, танцы, встреча с Дедом Морозом не дадут замерзнуть. Не обойдется на празднике без новогодних подарков.



