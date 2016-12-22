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» » » В Мичуринске впервые состоится парад детских санок

В Мичуринске впервые состоится парад детских санок

Вчера, 19:40
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В Мичуринске впервые состоится парад детских санок Все желающие смогут принять участие в первом семейном параде санок, который состоится 28 декабря в Мичуринске. Праздник обещает быть интересным. Для мичуринской детворы подготовлена анимационная программа. Начало в 11 часов на площади имени В.И. Ленина. Веселые конкурсы, ростовые куклы, сладкие подарки – скучать никому не придется.

Участникам саночного парада нужно будет проявить фантазию. На основе обычных детских санок необходимо создать яркую конструкцию. В образе должны быть и их седоки.

- Никаких ограничений в материалах для украшения саней и в полете фантазии: сказочные герои и любимые мультяшные персонажи, причем костюмы могут примерить не только ребятишки, но и их родители, - сообщили в управлении по развитию культуры и спорта администрации Мичуринска.

По итогам парада определятся победители в пяти номинациях: «Самая необычная идея», «Самые новогодние сани», «Самые праздничные сани», «Самые запоминающиеся сани» и «Самая задорная команда». Их ждут новогодние подарки и почетные грамоты администрации города Мичуринска.

В 12 часов на площади имени И.В. Мичурина начнется открытие главной городской елки, которую уже украсили сотни игрушек и шаров. Юные гости праздника и их родители увидят увлекательное театрализованное представление. Веселые конкурсы, танцы, встреча с Дедом Морозом не дадут замерзнуть. Не обойдется на празднике без новогодних подарков.
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