Тамбовщина скорбит по погибшим в авиакатастрофе над Черным морем Комментариев: 0

Фото обладминистрации

Имя Валерия Халилова тесно связано с нашим регионом. Главный военный дирижер России дружил с губернаторским духовым оркестром, и они не раз выступали на одной сцене. Тамбовчане всегда с нетерпением ждали выступления оркестра Валерия Халилова. Руководитель фестиваля духовых оркестров был одним из инициаторов установки в Тамбове памятника Агапкину и Шатрову и лично присутствовал на его открытии. Сегодня перед памятником установлено фото великого музыканта, возложены цветы.



«С какой радостью несколько лет в Тамбове проходили фестивали духовых оркестров, и все благодаря инициативе Валерия Михайловича Халилова, благодаря его начинаниям, - сказал губернатор Александр Никитин во время возложения цветов и траурного митинга в память о погибших пассажирах Ту-154. - Очень трудно и тяжело осознавать и понимать, что его нет, равно как и всех талантливых артистов и общественников, находившихся на борту самолета. Вечная им память. Тамбов скорбит».



Еженедельная планерка губернатора также началась с минуты молчания. «Вчера произошла страшная авиакатастрофа, которая унесла жизни 92 человек, - отметил Александр Никитин. - К сожалению, 2016 год завершается вот такими событиями... Сегодня Президентом России объявлен день траура в память о погибших в авиакатастрофе. Уважаемые коллеги, предлагаю почтить память погибших минутой молчания».



Напомним, направлявшийся из Москвы в Сирию самолет разбился утром 25 декабря через несколько минут после взлета из аэропорта Адлер, где выполнял дозаправку. На его борту находились 64 музыканта знаменитого ансамбля имени Александрова Минобороны РФ, 9 журналистов федеральных телеканалов, несколько сопровождающих, в том числе знаменитый врач-реаниматолог Елизавета Глинка. Все они направлялись на авиабазу «Хмеймим» в Сирии, чтобы поздравить военнослужащих с Новым годом. Глава администрации области Александр Никитин почтил память музыкального руководителя фестиваля духовых оркестров, главного военного дирижера России Валерия Халилова. Он возложил цветы к памятнику композиторам Василию Агапкину и Илье Шатрову, где сегодня установлено фото великого музыканта, и принял участие в траурном митинге. Еженедельную планерку губернатор также начал с минуты молчания.Имя Валерия Халилова тесно связано с нашим регионом. Главный военный дирижер России дружил с губернаторским духовым оркестром, и они не раз выступали на одной сцене. Тамбовчане всегда с нетерпением ждали выступления оркестра Валерия Халилова. Руководитель фестиваля духовых оркестров был одним из инициаторов установки в Тамбове памятника Агапкину и Шатрову и лично присутствовал на его открытии. Сегодня перед памятником установлено фото великого музыканта, возложены цветы.«С какой радостью несколько лет в Тамбове проходили фестивали духовых оркестров, и все благодаря инициативе Валерия Михайловича Халилова, благодаря его начинаниям, - сказал губернатор Александр Никитин во время возложения цветов и траурного митинга в память о погибших пассажирах Ту-154. - Очень трудно и тяжело осознавать и понимать, что его нет, равно как и всех талантливых артистов и общественников, находившихся на борту самолета. Вечная им память. Тамбов скорбит».Еженедельная планерка губернатора также началась с минуты молчания. «Вчера произошла страшная авиакатастрофа, которая унесла жизни 92 человек, - отметил Александр Никитин. - К сожалению, 2016 год завершается вот такими событиями... Сегодня Президентом России объявлен день траура в память о погибших в авиакатастрофе. Уважаемые коллеги, предлагаю почтить память погибших минутой молчания».Напомним, направлявшийся из Москвы в Сирию самолет разбился утром 25 декабря через несколько минут после взлета из аэропорта Адлер, где выполнял дозаправку. На его борту находились 64 музыканта знаменитого ансамбля имени Александрова Минобороны РФ, 9 журналистов федеральных телеканалов, несколько сопровождающих, в том числе знаменитый врач-реаниматолог Елизавета Глинка. Все они направлялись на авиабазу «Хмеймим» в Сирии, чтобы поздравить военнослужащих с Новым годом.



