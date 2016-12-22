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Самая озорная снегурочка живет в Моршанске
Сегодня, 09:09
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Самые красивые Снегурочки Тамбовской области собрались на праздник у ЛДС «Кристалл» в Тамбове. 12 снежных красавиц из разных муниципалитетов, среди которых города Моршанск, Мичуринск, Котовск, Рассказово, Знаменский, Мичуринский, Сосновский и другие районы области, выступили на сцене у ледового дворца.
Фото администрации Моршанского района
Моршанск представляла 10-летняя Валерия Попова. Девочка активно участвует в художественной самодеятельности «Моршанского городского Дома культуры». Валерия стала победительницей в номинации «Самая озорная снегурочка Тамбовской области».
Театральная карьера юной снегурочки началась в 2 года, когда она первый раз выступила на сцене городского Дома культуры. Валерия Попова победительница III областного конкурса одаренных детей систем дошкольного и дополнительного образования детей «Искорки Тамбовщины» г. Тамбов в номинации «Юный вокалист» и награждена дипломом I степени, лауреат I степени открытого конкурса юных исполнителей эстрадной песни «Открытие» в номинации «Соло» г. Щелково, лауреат I степени международного фестиваля-конкурса «Музыкальный игрофон» в номинации «Эстрадный вокал, соло» г. Москва, а также неоднократно была награждена почетными грамотами и благодарственными письмами города.
Поздравляем Валерию Попову с Победой на областном конкурсе и желаем творческих успехов!
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