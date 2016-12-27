Поздравление с Новым годом от руководителей региона Комментариев: 0

Уважаемые тамбовчане! Дорогие земляки!

Сердечно поздравляем вас с Новым, 2017 годом!



Наступающий праздник особенный для каждого жителя области: Тамбов встречает 2017 год в статусе Новогодней столицы России. В регионе проходят выставки, концерты, фестивали. Жители области радушно встречают многочисленных гостей со всех концов нашей необъятной Родины.



Провожая минувший год, мы подводим его итоги, вспоминаем все хорошее, что произошло в этот период, намечаем планы на будущее. 2016-й стал для тамбовчан годом плодотворной работы, устойчивого развития и новых свершений.



Объем инвестиций в экономику региона превысил 100 миллиардов рублей. Область сохранила свои позиции в рейтинге инвестиционной привлекательности регионов.



В этом году на Тамбовщине открылось два индустриальных парка, несколько крупных предприятий АПК, что позволило создать в сельской местности более тысячи новых рабочих мест. Устойчивую динамику роста демонстрирует отрасль животноводства. В настоящее время производство мяса в регионе составляет 360 тысяч тонн в год, планируется увеличить этот показатель на 200 тысяч тонн.



В Тамбовской области собрано 3,5 миллиона тонн зерна. Урожай подсолнечника превысил 600 тысяч тонн. Регион уверенно входит в пятерку главных производителей сахарной свеклы в стране.



В основе всех наших достижений - огромное трудолюбие жителей области, ответственность, высокий профессионализм. От всей души благодарим вас за ваш труд во имя процветания Тамбовщины, за вашу любовь и бесконечную преданность родной области.



Регион живет, развивается, уверенно смотрит в завтрашний день. В регионе ликвидирована очередь в детские сады для детей в возрасте от 3 до 7 лет, а в будущем году местами в дошкольных учреждениях будут обеспечены все дети от 1 года до 3 лет. По результатам оценки эффективности реализации территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи Тамбовщина вошла в тройку лидеров в стране. И сегодня, в преддверии Нового года, мы со всей ответственностью можем сказать - несмотря на экономические трудности, все социальные обязательства будут по-прежнему исполняться.



Желаем вам, дорогие земляки, мирного неба над головой, счастья и согласия в каждом доме! Пусть больше малышей появится в тамбовских семьях! Пусть честный и добросовестный труд принесет каждому из нас удовлетворение и материальный достаток! Пусть наступающий год будет удачным во всех отношениях, плодотворным, благополучным и радостным!



С Новым годом, друзья! С новым счастьем!



А.Никитин, глава администрации Тамбовской области

Е.Матушкин, председатель Тамбовской областной Думы

С.Маркин, главный федеральный инспектор в Тамбовской области Наступающий праздник особенный для каждого жителя области: Тамбов встречает 2017 год в статусе Новогодней столицы России. В регионе проходят выставки, концерты, фестивали. Жители области радушно встречают многочисленных гостей со всех концов нашей необъятной Родины.Провожая минувший год, мы подводим его итоги, вспоминаем все хорошее, что произошло в этот период, намечаем планы на будущее. 2016-й стал для тамбовчан годом плодотворной работы, устойчивого развития и новых свершений.Объем инвестиций в экономику региона превысил 100 миллиардов рублей. Область сохранила свои позиции в рейтинге инвестиционной привлекательности регионов.В этом году на Тамбовщине открылось два индустриальных парка, несколько крупных предприятий АПК, что позволило создать в сельской местности более тысячи новых рабочих мест. Устойчивую динамику роста демонстрирует отрасль животноводства. В настоящее время производство мяса в регионе составляет 360 тысяч тонн в год, планируется увеличить этот показатель на 200 тысяч тонн.В Тамбовской области собрано 3,5 миллиона тонн зерна. Урожай подсолнечника превысил 600 тысяч тонн. Регион уверенно входит в пятерку главных производителей сахарной свеклы в стране.В основе всех наших достижений - огромное трудолюбие жителей области, ответственность, высокий профессионализм. От всей души благодарим вас за ваш труд во имя процветания Тамбовщины, за вашу любовь и бесконечную преданность родной области.Регион живет, развивается, уверенно смотрит в завтрашний день. В регионе ликвидирована очередь в детские сады для детей в возрасте от 3 до 7 лет, а в будущем году местами в дошкольных учреждениях будут обеспечены все дети от 1 года до 3 лет. По результатам оценки эффективности реализации территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи Тамбовщина вошла в тройку лидеров в стране. И сегодня, в преддверии Нового года, мы со всей ответственностью можем сказать - несмотря на экономические трудности, все социальные обязательства будут по-прежнему исполняться.Желаем вам, дорогие земляки, мирного неба над головой, счастья и согласия в каждом доме! Пусть больше малышей появится в тамбовских семьях! Пусть честный и добросовестный труд принесет каждому из нас удовлетворение и материальный достаток! Пусть наступающий год будет удачным во всех отношениях, плодотворным, благополучным и радостным!С Новым годом, друзья! С новым счастьем!



