Делегация Сухуми посетила новогодний Тамбов Комментариев: 0

Тамбов посетила делегация города-побратима Сухум. Группа представителей Абхазии пробыла в Тамбове несколько дней, сообщает горадминистрация. В течение этого времени гости нашего города, в числе которых были Народный артист Республики Абхазия, руководитель детского танцевального ансамбля «Яйрума» Вахтанг Возба, заслуженный артист Республики Абхазия, автор-исполнитель гимна дружбы городов Тамбова и Сухума Артур Лакырба, певица, автор-исполнитель Манана Братухина, представители Администрации города Сухум Наала Хашиг, Роланд Гамгия и другие, ближе познакомились с Тамбовом: посетили различные выставки и экскурсии, узнали о связи Сергея Рахманинова и других гениев искусства с Тамбовщиной. Детский ансамбль «Яйрума» принял участие в новогоднем квесте «Новогоднее путешествие».



В субботу, 24 декабря, артисты города-побратима выступили на открытии «Новогодней поляны 2017» у ЛДС «Кристалл» в рамках проекта «Новогодняя столица России 2016/2017». Юные артисты ансамбля «Яйрума» зажигательно исполнили народный и традиционный свадебный танцы, вызвав бурные, восторженные аплодисменты публики. Артур Лакырба и певица Манана Братухина впервые представили тамбовчанам гимн, воспевающий дружбу двух народов и двух городов и получили горячий отклик населения.



В понедельник, 26 декабря, в Доме молодежи состоялась встреча представителей администрации города Тамбова с делегацией из города Сухум. За круглым столом стороны обсуждали перспективы и направления взаимного сотрудничества между городами. - Замечательное выступление ваших артистов произвело неизгладимое впечатление на тамбовчан. Хотелось бы и дальше продолжать культурный обмен, чтобы больше ваших коллективов приезжало в Тамбов, а наши артисты посещали конкурсы и фестивали в Сухуме. Необходимо делиться наработками, развивать сотрудничество в области спорта, молодежной политики, - отметил первый заместитель главы администрации города Тамбова Сергей Кузнецов.



Напомним, Сухум является городом-побратимом Тамбова с 2013 года в соответствии с Соглашением о сотрудничестве между городом Сухум (Республика Абхазия) и Тамбовом (Российская Федерация). Взаимодействие с каждым годом становится все прочнее и охватывает все больше сторон жизни обоих городов, в частности, в области торговли, культуры, самоуправления, образования, спорта и других.



В ходе визита стороны обсудили программу дальнейшего сотрудничества преимущественно в области культурного обмена и организации детского отдыха.

- Уже на протяжении нескольких лет я приезжаю в город Тамбов в рамках взаимодействия городов Тамбов и Сухум, - сказал представитель управления финансов Администрации города Сухум Роланд Гамгия, - Я хочу верить в то, что мы и дальше будем плодотворно сотрудничать, общаться, налаживать культурные и экономические связи. Поздравляю всех тамбовчан с наступающим Новым годом и Рождеством! Мира и добра вашим семьям!



Гостям из Абхазии предложили рассмотреть возможность участия детских и взрослых творческих коллективов в Международном музыкальном фестивале имени С.В. Рахманинова, в праздновании Дня Победы, мероприятиях в рамках Дня России и Дня города, Международном фестивале духовых оркестров имени В.И.Агапкина, Межрегиональном фестивале хоровой музыки «Песни над Цной», в Международной Покровской ярмарке. Тамбов посетила делегация города-побратима Сухум. Группа представителей Абхазии пробыла в Тамбове несколько дней, сообщает горадминистрация. В течение этого времени гости нашего города, в числе которых были Народный артист Республики Абхазия, руководитель детского танцевального ансамбля «Яйрума» Вахтанг Возба, заслуженный артист Республики Абхазия, автор-исполнитель гимна дружбы городов Тамбова и Сухума Артур Лакырба, певица, автор-исполнитель Манана Братухина, представители Администрации города Сухум Наала Хашиг, Роланд Гамгия и другие, ближе познакомились с Тамбовом: посетили различные выставки и экскурсии, узнали о связи Сергея Рахманинова и других гениев искусства с Тамбовщиной. Детский ансамбль «Яйрума» принял участие в новогоднем квесте «Новогоднее путешествие».В субботу, 24 декабря, артисты города-побратима выступили на открытии «Новогодней поляны 2017» у ЛДС «Кристалл» в рамках проекта «Новогодняя столица России 2016/2017». Юные артисты ансамбля «Яйрума» зажигательно исполнили народный и традиционный свадебный танцы, вызвав бурные, восторженные аплодисменты публики. Артур Лакырба и певица Манана Братухина впервые представили тамбовчанам гимн, воспевающий дружбу двух народов и двух городов и получили горячий отклик населения.В понедельник, 26 декабря, в Доме молодежи состоялась встреча представителей администрации города Тамбова с делегацией из города Сухум. За круглым столом стороны обсуждали перспективы и направления взаимного сотрудничества между городами. - Замечательное выступление ваших артистов произвело неизгладимое впечатление на тамбовчан. Хотелось бы и дальше продолжать культурный обмен, чтобы больше ваших коллективов приезжало в Тамбов, а наши артисты посещали конкурсы и фестивали в Сухуме. Необходимо делиться наработками, развивать сотрудничество в области спорта, молодежной политики, - отметил первый заместитель главы администрации города Тамбова Сергей Кузнецов.Напомним, Сухум является городом-побратимом Тамбова с 2013 года в соответствии с Соглашением о сотрудничестве между городом Сухум (Республика Абхазия) и Тамбовом (Российская Федерация). Взаимодействие с каждым годом становится все прочнее и охватывает все больше сторон жизни обоих городов, в частности, в области торговли, культуры, самоуправления, образования, спорта и других.В ходе визита стороны обсудили программу дальнейшего сотрудничества преимущественно в области культурного обмена и организации детского отдыха.- Уже на протяжении нескольких лет я приезжаю в город Тамбов в рамках взаимодействия городов Тамбов и Сухум, - сказал представитель управления финансов Администрации города Сухум Роланд Гамгия, - Я хочу верить в то, что мы и дальше будем плодотворно сотрудничать, общаться, налаживать культурные и экономические связи. Поздравляю всех тамбовчан с наступающим Новым годом и Рождеством! Мира и добра вашим семьям!Гостям из Абхазии предложили рассмотреть возможность участия детских и взрослых творческих коллективов в Международном музыкальном фестивале имени С.В. Рахманинова, в праздновании Дня Победы, мероприятиях в рамках Дня России и Дня города, Международном фестивале духовых оркестров имени В.И.Агапкина, Межрегиональном фестивале хоровой музыки «Песни над Цной», в Международной Покровской ярмарке.



