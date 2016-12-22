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Мичуринские предприниматели состязались в лучшем оформлении витрин
Сегодня, 12:59
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До новогодних праздников остались считанные дни. Мичуринск продолжает готовиться к торжествам. В их преддверии в городе подводятся итоги конкурса на лучшее новогоднее оформление фасадов зданий и витрин, проходившего с 5 по 25 декабря.
В этом году, как отмечают в администрации города, желающих посостязаться в новогоднем убранстве было гораздо больше. Заявки подали более 30 руководителей предприятий и индивидуальных предпринимателей. Комиссия оценивала использование стилеобразующих элементов, техническое состояние и внешний вид предприятий, вывески, оформление витрин и торгового зала, обслуживание посетителей. Учитывалось, в том числе проведение акций, предоставление скидок, дисконтных карт, подарочных сертификатов и другие мероприятия.
Для украшения предпринимателями широко использовались тематические инсталляции, гирлянды, ёлочные игрушки, мишура, фигурки сказочных персонажей и другие атрибуты. Многие украшали не только помещения, но и прилегающую территорию.
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