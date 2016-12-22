Встаем на коньки: мест для катания в Тамбове предостаточно Комментариев: 0







ЛДС «Кристалл»



График работы:



Вторник 19:30-20:30,

Четверг 19:30-20:30,

Пятница 19:30-20:30,

Суббота 14:45-15:45, 20:00 -21:00,

Воскресенье 12:00-13:00, 20:00-21:00.

Вход: 150 руб., дети до 7 лет бесплатно,

Прокат коньков 50 руб., заточка 100 руб.



2) Ледовая арена «В Радужном»



График работы:



Вторник 19:30-20:30,

Четверг 19:30-20:30,

Пятница 19:30-20:30,

Суббота 14:45-15:45, 20:00 -21:00,

Воскресенье 12:00-13:00, 20:00-21:00

Вход: 150 руб., дети до 7 лет бесплатно,

Прокат коньков 50 руб., заточка 100 руб.



Ледовые площадки действуют по следующим адресам:



1) Стадион «Спартак» на ул. Карла Маркса,165.



График работы:



Среда 18:00-21:00

Пятница 18:00-21:00

Суббота 15:00-21:00

Воскресенье 15:00-21:00

Вход: 50 руб., дети до 7 лет бесплатно,

Прокат коньков 100 руб., заточка 100 руб.



2) Стадион «Динамо» на ул. Красноармейской, 1.



График работы:



Вторник 17:00-21:00

Среда 17:00-21:00

Четверг 17:00-21:00

Пятница 17:00-21:00

Суббота 13:00-19:00

Воскресенье 13:00-19:00

Вход: 50 руб., дети до 7 лет бесплатно,

Прокат коньков 100 руб., заточка 100 руб.



3)Стадион ТГУ им. Г.Р. Державина (за Дворцом спорта «Антей») на ул. Советской, 181.



График работы:



Понедельник 18:00-21:00

Вторник 18:00-21:00

Среда 18:00-21:00

Четверг 18:00-21:00

Пятница 18:00-21:00

Суббота 14:00-22:00

Воскресенье 14:00-22:00

Вход 50 руб., дети до 7 лет бесплатно



4) Площадка у ЛДС «Кристалл» на ул. Советской, 134. Вход свободный.

5) Сквер по адресу Тамбов-4, д.12. Вход свободный.

6) Площадка в Парке Победы. Вход свободный.

7) Сквер по ул. Пионерской (за магазином «Южный»). Вход свободный.

8) ул. Гастелло, 65. Вход свободный.

9) Астраханская,187. Вход свободный.

10) ул. Бастионная, 61. Вход свободный.

11) п. Радужное, ул. Цветочная, д.10Б. Вход свободный.



Также на сегодняшний день действуют двенадцать хоккейных коробок:



1) ул. Мичуринская, 129, МАОУ СОШ №24 (корпус 3).

2) ул. Мичуринская, 93, МАОУ СОШ №24, (корпус 1).

3) ул. Защитная, 1а, МАОУ СОШ №24, (корпус 2).

4) ул. 1-ая Полковая, 25 МАОУ СОШ №22 (корпус 1).

5) ул. Советская, 159 МАОУ СОШ №22 (корпус 2).

6) ул. Полынковская, 65.

7) ул. Рылеева, 100.

8) ул. Магистральная, 17.

9) 1-ый Авиационный проезд, 112-а.

10) ул. Рабочая, 34.

11) ул. Базарная, 115/59.

12) ул. Пензенская, 62, МАОУ СОШ №5 им.Ю.А.Гагарина.



Ещё 2 хоккейные коробки по ул. Сергеева-Ценского, 4 (МАОУ Гимназия №12 им.Г.Р.Державина) и ул. Рылеева, 84 (МАОУ СОШ № 31, корпус 2) если позволят погодные условия заработают 30 декабря.



На все хоккейные коробки вход свободный. Покататься на коньках в городе можно по 25 адресам. Еще 2 коробки будут залиты к 30 декабря. Большинство точек доступны для любителей активного отдыха бесплатно, отмечают в администрации города. К услугам отдыхающих – две ледовые арены – «Кристалл» (ул. Советская, 154) и «В Радужном» (ул. Мичуринская, 211-а).Вторник 19:30-20:30,Четверг 19:30-20:30,Пятница 19:30-20:30,Суббота 14:45-15:45, 20:00 -21:00,Воскресенье 12:00-13:00, 20:00-21:00.Вход: 150 руб., дети до 7 лет бесплатно,Прокат коньков 50 руб., заточка 100 руб.2)Вторник 19:30-20:30,Четверг 19:30-20:30,Пятница 19:30-20:30,Суббота 14:45-15:45, 20:00 -21:00,Воскресенье 12:00-13:00, 20:00-21:00Вход: 150 руб., дети до 7 лет бесплатно,Прокат коньков 50 руб., заточка 100 руб.Ледовые площадки действуют по следующим адресам:1)Среда 18:00-21:00Пятница 18:00-21:00Суббота 15:00-21:00Воскресенье 15:00-21:00Вход: 50 руб., дети до 7 лет бесплатно,Прокат коньков 100 руб., заточка 100 руб.2)Вторник 17:00-21:00Среда 17:00-21:00Четверг 17:00-21:00Пятница 17:00-21:00Суббота 13:00-19:00Воскресенье 13:00-19:00Вход: 50 руб., дети до 7 лет бесплатно,Прокат коньков 100 руб., заточка 100 руб.3)Понедельник 18:00-21:00Вторник 18:00-21:00Среда 18:00-21:00Четверг 18:00-21:00Пятница 18:00-21:00Суббота 14:00-22:00Воскресенье 14:00-22:00Вход 50 руб., дети до 7 лет бесплатно4)Вход свободный.5)Вход свободный.6)Вход свободный.7). Вход свободный.8)Вход свободный.9)Вход свободный.10)Вход свободный.11). Вход свободный.Также на сегодняшний день действуют двенадцать хоккейных коробок:1)2)3)4)5)6)7)8)9)10)11)12)Ещё 2 хоккейные коробки по ул. Сергеева-Ценского, 4 (МАОУ Гимназия №12 им.Г.Р.Державина) и ул. Рылеева, 84 (МАОУ СОШ № 31, корпус 2) если позволят погодные условия заработают 30 декабря.На все хоккейные коробки вход свободный.



