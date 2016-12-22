«Фонд «Справедливая помощь» под ее руководством был одной большой семьей» Комментариев: 0



Многие ее называли просто – «доктор Лиза». Известный благотворитель, альтруист, человек, для которого не было чужого горы – именно такой она была при жизни.







Активный участник работы фонда «Справедливая помощь», министр здравоохранения Донецкой народной республики в период с марта 2014 по август 2015 года Андрей Пруцких, который в настоящее работает в Тамбовской области, прокомментировал корреспондентам ИА «Тамбов-информ» гибель Елизаветы Глинки.



- Это невосполнимая потеря. Сейчас мы проводим работу по сохранению фонда. С Елизаветой Петровной я познакомился 6 июня 2014 года. С того момента мы с ней работали: занимались оказанием гуманитарной медикаментозной помощи детям Донбасса, детским и лечебным учреждениям, детским домам. Елизавета Петровна – первоклассный медик, человек высокой организации, чуткий к проблемам других. Фонд под ее руководством был одной большой семьей. О трагедии мне стало известно из выпуска новостей. Буквально через полчаса после этого мне позвонил наш сотрудник и сказал, что Елизавету Петровну отвозили именно на этот борт. Позже поступила информация, что в Сирию вылетали два самолета, один из которых принадлежал МЧС, а другой – Минобороны. У нас была большая надежда, что доктор Лиза находится на борту МЧС. Мы ждали, когда он приземлится, чтобы получить информацию. Уже после обеда выяснилось, что она летела в самолете Министерства обороны, - рассказал Андрей Пруцких.







Елизавета Глинка получила по-настоящему народное призвание. «Справедливая помощь» помогала бездомным, безнадежно больным, пенсионерам и инвалидам, оказавшимся в одиночестве. Доктор Лиза организовывала гуманитарные миссии на Донбассе, передавая в больницы медикаменты и продукты, эвакуируя больных и раненных детей. За несколько дней до своей гибели Елизавета Глинка доставила для лечения и прохождения реабилитации в московских больницах 17 маленьких пациентов из Донбасса.



В сирийскую Латакию Елизавета Глинка везла медикаменты для онкобольных и новорожденных.







92 человека погибли в результате крушения самолета Ту-154 Минобороны 25 декабря под Сочи. В траурном списке значатся фамилии артистов ансамбля имени Александрова, известные журналисты. Среди тех, кто находился на борту, была основатель и руководитель фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка.Многие ее называли просто – «доктор Лиза». Известный благотворитель, альтруист, человек, для которого не было чужого горы – именно такой она была при жизни.Активный участник работы фонда «Справедливая помощь», министр здравоохранения Донецкой народной республики в период с марта 2014 по август 2015 года Андрей Пруцких, который в настоящее работает в Тамбовской области, прокомментировал корреспондентам ИА «Тамбов-информ» гибель Елизаветы Глинки., - рассказал Андрей Пруцких.Елизавета Глинка получила по-настоящему народное призвание. «Справедливая помощь» помогала бездомным, безнадежно больным, пенсионерам и инвалидам, оказавшимся в одиночестве. Доктор Лиза организовывала гуманитарные миссии на Донбассе, передавая в больницы медикаменты и продукты, эвакуируя больных и раненных детей. За несколько дней до своей гибели Елизавета Глинка доставила для лечения и прохождения реабилитации в московских больницах 17 маленьких пациентов из Донбасса.В сирийскую Латакию Елизавета Глинка везла медикаменты для онкобольных и новорожденных.



