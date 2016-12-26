Прогноз погоды в Тамбове на январь 2017 года 0 Погода на Новый год в Тамбове ожидается очень комфортная. Легкий мороз и небольшой снег сделают новогоднюю ночь 2017 года незабываемой.

«Фонд «Справедливая помощь» под ее руководством был одной большой семьей» 0 Многие ее называли просто – «доктор Лиза». Известный благотворитель, альтруист, человек, для которого не было чужого горы – именно такой она была при жизни.

Мичуринские предприниматели состязались в лучшем оформлении витрин 0 До новогодних праздников остались считанные дни. Мичуринск продолжает готовиться к торжествам. В их преддверии в городе подводятся итоги конкурса на лучшее новогоднее оформление фасадов зданий и витрин, проходившего с 5 по 25 декабря.

Самые высокие зарплаты у чиновников и военных 0 В Тамбовской области в октябре 2016 года среднемесячная номинальная начисленная оплата труда одного работающего на предприятиях и в организациях составила 22734,3 рубля и увеличилась против октября 2015 года на 5,2%.

Делегация Сухуми посетила новогодний Тамбов 0 Тамбов посетила делегация города-побратима Сухум. Группа представителей Абхазии пробыла в Тамбове несколько дней.

В Крыму за год стало больше бизнеса 0 Крым и Севастополь на позитивном аккорде заканчивают уходящий 2016 г. Предприниматели всех направлений коммерческой деятельности верят в Крым, об этом говорят данные статистики, так на 1 октября 2016г. на территории Крыма действуют 31386 организаций, это на 20,8% больше аналогичного показателя

Самая озорная снегурочка живет в Моршанске 0 Самые красивые Снегурочки Тамбовской области собрались на праздник у ЛДС «Кристалл» в Тамбове. 12 снежных красавиц из разных муниципалитетов, среди которых города Моршанск, Мичуринск, Котовск, Рассказово, Знаменский, Мичуринский, Сосновский и другие районы области, выступили на сцене у ледового

Мичуринские лыжники открыли зимний сезон 0 В Мичуринске состоялось открытие лыжного сезона-2017. Стартовало зимнее событие в районе ЦГЛ. В этом году в первых лыжных соревнованиях приняли участие около 100 лыжников из Мичуринска и Мичуринского района, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Тамбовщина скорбит по погибшим в авиакатастрофе над Черным морем 0 Глава администрации области Александр Никитин почтил память музыкального руководителя фестиваля духовых оркестров, главного военного дирижера России Валерия Халилова. Он возложил цветы к памятнику композиторам Василию Агапкину и Илье Шатрову, где сегодня установлено фото великого музыканта, и

Тамбовские Чебоксары подключили к газоснабжению 0 В селе Чебоксары Никифоровского района Тамбовской области состоялась церемония зажжения газового факела. Газовую горелку зажгли заместитель главы администрации области Арсен Габуев, глава Никифоровского района Александр Щербаков и генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов» и АО «Газпром

В Мичуринске впервые состоится парад детских санок 0 По итогам парада определятся победители в пяти номинациях.

Три человека разбились в ДТП под Моршанском 0 По неустановленной причине один из автомобилей выехал на встречную полосу.

Туляки подарили Тамбову новую сковороду 0 Она является копией предыдущей сковороды, и параметры у нее все те же.

«Старый Козлов. Купеческий вечер» 0 23 декабря в Литературно-музыкальном музее Мичуринска пройдет мероприятие «Старый Козлов. Купеческий вечер».

Александр Беглов познакомился с тамбовским Дедом Морозом 0 Полномочный представитель президента России в ЦФО Александр Беглов 21 декабря посетил Тамбовскую область. В рамках рабочего визита Александр Беглов вместе с главой администрации области Александром Никитиным осмотрел спортивные, образовательные учреждения, предприятия промышленного комплекса,

Молодые водители попали в ДТП 0 В Тамбовском районе 20 декабря на 11 километре автодороги «Южный обход города Тамбова» девушка, управлявшая автомобилем «Лада-211340» не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с «УАЗ-31512».