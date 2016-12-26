|
|
Прогноз погоды в Тамбове на январь 2017 года
Погода на Новый год в Тамбове ожидается очень комфортная. Легкий мороз и небольшой снег сделают новогоднюю ночь 2017 года незабываемой.
Желающим встретить 2017 год на праздничных площадках Новогодней Столицы России погода не помешает. С 27 декабря и до конца года в Тамбовской области будет идти снег. Средняя температура воздуха составит минус 4-6 градусов. Температура воздуха в ночь с 31 декабря на 1 января будет колебаться от минус 7 градусов в Мичуринске и Тамбове до 10 градусов мороза в Уварово и Жердевке.
В первой декаде января 2017 года синоптики прогнозируют потепление в Европейской части России. Температура воздуха в январе в Тамбовской области составит минус 2-4 градуса.
|
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться
либо зайти на сайт под своим именем.
Погода на Новый год в Тамбове ожидается очень комфортная. Легкий мороз и небольшой снег сделают новогоднюю ночь 2017 года незабываемой.
Многие ее называли просто – «доктор Лиза». Известный благотворитель, альтруист, человек, для которого не было чужого горы – именно такой она была при жизни.
Покататься на коньках в городе можно по 25 адресам.
До новогодних праздников остались считанные дни. Мичуринск продолжает готовиться к торжествам. В их преддверии в городе подводятся итоги конкурса на лучшее новогоднее оформление фасадов зданий и витрин, проходившего с 5 по 25 декабря.
В Тамбовской области в октябре 2016 года среднемесячная номинальная начисленная оплата труда одного работающего на предприятиях и в организациях составила 22734,3 рубля и увеличилась против октября 2015 года на 5,2%.
Тамбов посетила делегация города-побратима Сухум. Группа представителей Абхазии пробыла в Тамбове несколько дней.
Крым и Севастополь на позитивном аккорде заканчивают уходящий 2016 г. Предприниматели всех направлений коммерческой деятельности верят в Крым, об этом говорят данные статистики, так на 1 октября 2016г. на территории Крыма действуют 31386 организаций, это на 20,8% больше аналогичного показателя
Самые красивые Снегурочки Тамбовской области собрались на праздник у ЛДС «Кристалл» в Тамбове. 12 снежных красавиц из разных муниципалитетов, среди которых города Моршанск, Мичуринск, Котовск, Рассказово, Знаменский, Мичуринский, Сосновский и другие районы области, выступили на сцене у ледового
В Мичуринске состоялось открытие лыжного сезона-2017. Стартовало зимнее событие в районе ЦГЛ. В этом году в первых лыжных соревнованиях приняли участие около 100 лыжников из Мичуринска и Мичуринского района, сообщает пресс-служба горадминистрации.
Глава администрации области Александр Никитин почтил память музыкального руководителя фестиваля духовых оркестров, главного военного дирижера России Валерия Халилова. Он возложил цветы к памятнику композиторам Василию Агапкину и Илье Шатрову, где сегодня установлено фото великого музыканта, и
В селе Чебоксары Никифоровского района Тамбовской области состоялась церемония зажжения газового факела. Газовую горелку зажгли заместитель главы администрации области Арсен Габуев, глава Никифоровского района Александр Щербаков и генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов» и АО «Газпром
По итогам парада определятся победители в пяти номинациях.
По неустановленной причине один из автомобилей выехал на встречную полосу.
27 декабря погодные условия на территории Тамбовской области ухудшатся.
В момент наезда грузовика мужчина переходил дорогу.
Она является копией предыдущей сковороды, и параметры у нее все те же.
23 декабря в Литературно-музыкальном музее Мичуринска пройдет мероприятие «Старый Козлов. Купеческий вечер».
Полномочный представитель президента России в ЦФО Александр Беглов 21 декабря посетил Тамбовскую область. В рамках рабочего визита Александр Беглов вместе с главой администрации области Александром Никитиным осмотрел спортивные, образовательные учреждения, предприятия промышленного комплекса,
В Тамбовском районе 20 декабря на 11 километре автодороги «Южный обход города Тамбова» девушка, управлявшая автомобилем «Лада-211340» не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с «УАЗ-31512».
Тамбовская область заняла 36 место в рейтинге эффективности управления в субъектах Российской Федерации. Отметим, что в 2015 году наш регион в рейтинге эффективности занимал 44 место. Рейтинг подготовлен Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК) при содействии НИУ «Высшая школа
Между молодыми людьми произошла ссора на бытовой почве.