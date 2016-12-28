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О работе медицинских учреждений на Новый год
Сегодня, 07:14
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Система здравоохранения Тамбовской области готовится к Новому году. В настоящее время приняты меры для того, чтобы во время январских каникул, жители региона могли получить необходимую медицинскую помощь.
По информации управления здравоохранения Тамбовской области, в выходные и праздничные дни с 31.12.2016 по 08.01.2017 оказание медицинской помощи жителям Тамбовской области в государственных лечебных учреждениях будет организовано следующим образом:
- экстренная медицинская помощь, в том числе обслуживание вызовов скорой медицинской помощи и госпитализация на стационарное лечение по экстренным показаниям, будет оказываться круглосуточно в полном объеме;
- первичная медико-санитарная помощь, в том числе прием и обслуживание вызовов врача на дом, оказание неотложной медицинской помощи и прием врачом в поликлинике, будет осуществляться в установленные часы работы поликлиник дежурными врачами учреждений;
Необходимо отметить, что 3 и 6 января объявлены рабочими днями для всех государственных учреждений здравоохранения области.
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