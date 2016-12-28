О работе медицинских учреждений на Новый год 0 Система здравоохранения Тамбовской области готовится к новогодним праздникам. В настоящее время приняты меры для того, чтобы во время январских каникул, жители региона могли получить необходимую медицинскую помощь.

Будьте осторожны на праздники: 123 тамбовчанина отравились алкоголем 0 В 2016 году в Тамбовской области 362 человека отравились спиртсодержащими жидкостями (34,47 на 100 тыс. населения области), из которых 123 (34%) - с летальным исходом, сообщает Роспотребнадзор.

Места салютов в Тамбовской области 0 В Тамбовской области окончательно определены места, откуда в новогоднюю ночь можно будет запускать праздничные салюты. Всего в этом году подготовлено 16 площадок, 5 из которых расположены в г. Тамбове – площадь у Ледового Дворца спорта «Кристалл», стадион «Спартак», в парке Победы, в парке «Дружбы

Россия должна быть готова к отключению Интернета 0 Россия должна быть готова к тому, что ее «отключат от мирового интернета», заявил советник президента по вопросам развития интернета Герман Клименко. «Высока вероятность тектонических сдвигов в наших отношениях с Западом в сторону ухудшения», — отметил он в интервью RT, объясняя необходимость

В Саратове завершили строительство школы 0 Завершено строительство новой школы в пос. Солнечный-2 г. Саратова. В короткие сроки, при объединении усилий, нам удалось с нуля построить современную школу, которая полностью отвечает запросам времени", - подчеркнул Губернатор Валерий Радаев в ходе визита на площадку школы в пос. Солнечный-2

Дед Мороз и Снегурочка навещают пенсионеров 0 Бригады Дедов Морозов начали свою работу в центре социальной защиты населения по Грязинскому району. Первые поздравления получили дети-инвалиды, дети из семей риска, дети из многодетных семей, а также бабушки и дедушки, состоящие на надомном социальном обслуживании.

В этом году Липецкая область получила 42 школьных автобуса 0 Председатель Липецкого областного Совета депутатов Павел Путилин и заместитель главы администрации Липецкой области Юрий Таран вручили ключи от школьных автобусов руководителями муниципальных органов управления образованием.

В Пензенской области в 2016 году будет введено 885 тыс. квадратных метров жилья 0 По итогам 2016 года на территории Пензенской области будет введено в эксплуатацию 885 тыс. кв. метров жилья, привели оперативные данные в министерстве строительства, архитектуры и дорожного хозяйства Пензенской области.

Пензенская область получила 26 автомобилей скорой помощи 0 26 новых спецавтомобилей - 15 «ГАЗелей» и 11 «УАЗов» - поступили в Пензенскую область в рамках федеральной программы по обновлению автопарка службы «Скорой помощи».

Поздравление с Новым годом от руководителей региона 0 Наступающий праздник особенный для каждого жителя области: Тамбов встречает 2017 год в статусе Новогодней столицы России. В регионе проходят выставки, концерты, фестивали. Жители области радушно встречают многочисленных гостей со всех концов нашей необъятной Родины.

Парк ледяных фигур появился в усадьбе Асеева 0 В Новогодней Столице России на территории усадьбы Асеева открылась выставка ледяных скульптур. Умельцы представили героев русского фольклора, сказок Пушкина, а также главных символов 2017 года - волка, Снегурочку и Деда Мороза.

Подружились с Татарстаном 0 Между Тамбовской ассоциацией промышленников и предпринимателей и Машиностроительным кластером Татарстана подписано соглашение о сотрудничестве, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Котовские дети-сироты получили ключи от новых квартир 0 Сегодня в администрации города прошла торжественная церемония вручения ключей от долгожданных квартир. Со значимым событием ребят поздравили начальник управления социальной защиты и семейной политики области Анна Орехова и глава города Котовска Алексей Плахотников.

В Кирсанове реализуют новый подход к подготовке кадров 0 В Кирсанове по площадке ООО «Кристалл» до конца 2016 года откроются учебные классы для студентов дуального образования.

Прогноз погоды в Тамбове на январь 2017 года 0 Погода на Новый год в Тамбове ожидается очень комфортная. Легкий мороз и небольшой снег сделают новогоднюю ночь 2017 года незабываемой.

«Фонд «Справедливая помощь» под ее руководством был одной большой семьей» 0 Многие ее называли просто – «доктор Лиза». Известный благотворитель, альтруист, человек, для которого не было чужого горы – именно такой она была при жизни.