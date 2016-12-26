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Парк ледяных фигур появился в усадьбе Асеева
Сегодня, 17:58
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В Новогодней Столице России на территории усадьбы Асеева открылась выставка ледяных скульптур. Умельцы представили героев русского фольклора, сказок Пушкина, а также главных символов 2017 года - волка, Снегурочку и Деда Мороза, пишет "Тамбовская жизнь".
Ледяных дел мастера изготовили 17 скульптур, среди которых можно увидеть Змея Горыныча, Царевну-Лягушку, ученого кота, Кощея Бессмертного, который чахнет над своим златом, избушку на курьих ножках и другие.
Вечером фигуры подсвечиваются разноцветными светодиодными лампочками, что делает композиции еще более яркими и красочными.
Напомним, помимо выставки ледяных фигур в усадьбе Асеева планируется открытие детской анимационной площадки. Кроме того, если позволит погода, здесь откроется ледовый каток. Кульминацией праздничных гуляний станет лазерное шоу и фейерверк, которые состоятся в Рождество 7 января.
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