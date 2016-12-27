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Россия должна быть готова к отключению Интернета
Сегодня, 15:32
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Россия должна быть готова к тому, что ее «отключат от мирового интернета», заявил советник президента по вопросам развития интернета Герман Клименко. «Высока вероятность тектонических сдвигов в наших отношениях с Западом в сторону ухудшения»,— отметил он в интервью RT, объясняя необходимость закона о регулировании рунета, - пишет Коммерсантъ.
«Важно, чтобы в России продолжали работать электронная почта, телеграф, телефон, социальные сети. Критическая инфраструктура, включая копию доменной зоны, должна находиться на нашей территории, чтобы никто не мог отключить. Регулирование обычных пользователей этот закон не затрагивает»,— подчеркнул господин Клименко.
Ранее Совет безопасности России подготовил проект новой стратегии развития информационного общества на 2017–2030 годы. Власти предлагают обязать иностранные компании, оказывающие услуги в этой сфере в России, создавать совместные предприятия с местными участниками рынка и проводить все платежи через отечественные системы. Кроме того, планируется усилить правовое регулирование СМИ, интернет-телевидения, новостных агрегаторов, социальных сетей и мессенджеров, а также взять под управление и непрерывный мониторинг все сети связи страны.
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