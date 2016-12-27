|
Места салютов в Тамбовской области
Сегодня, 15:48
Комментариев: 0
Версия для печати
В Тамбовской области окончательно определены места, откуда в новогоднюю ночь можно будет запускать праздничные салюты. Всего в этом году подготовлено 16 площадок, 5 из которых расположены в г. Тамбове – площадь у Ледового Дворца спорта «Кристалл», стадион «Спартак», в парке Победы, в парке «Дружбы и у ДК "Мир".
Населенный пункт, местонахождение
Площадь у Ледового Дворца спорта «Кристалл»
г.Тамбов, ул.Советская,134
Площадка у культурно – досугового центра «Мир»
г.Тамбов, ул. Гастелло, 65 - а
Парк Победы г.Тамбов, ул. Мичуринская,112
Парк «Дружбы», г.Тамбов, Рассказовское шоссе, парк «Дружба»
Стадион «Спартак», г. Тамбов, ул. Советская 124 Б
г. Котовск, Городская площадь (ул. Свободы, 8)
р.п.Ржакса, площадь «Ленина» (ул.ЦМР, 5)
г.Кирсанов, набережная реки Пурсовка, ул. 1-я Набережная
г.Кирсанов, площадка перед МБУК Центр досуга «Золотой витязь»,
ул. Рабоче-Крестьянская, д. 50
Гавриловский район, с. Гавриловка 2-я,
ул. Советская, д. 23, площадка около здания администрации Гавриловского района
Спортивная площадка, г. Рассказово, ул. Советская, д. 2
поле перед въездом в с. Свиньино (Пичаевский район)
г. Моршанск, за МКД ул. Дзержинского 2/1
г. Моршанск, за МКД ул. Коммунальная, д. 19 «Б» (бывший ипподром)
р.п. Сосновка, территория сосновского поссовета – центр Сиреневого сквера
р.п. Токаревка, Комсомольская площадь (пр. Революции,4)
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.