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Тамбовские осужденные смогут посещать кафе
9 января 2017
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В исправительных учреждениях области появились кафе, которые смогут посещать осужденные. У отбывающих наказание появилась возможность в спокойной обстановке выпить чай, поговорить, встретиться с родственниками, отпраздновать день рождения или другие даты. Необычные кафе разместились в теплых и светлых помещениях, где установлены телевизоры и музыкальные телевизоры.
Как отметили в пресс-службе УФСИН России по Тамбовской области, постепенно ассортимент предлагаемой продукции, которую можно приобрести в кафе, будет расширяться.
Фото УФСИН России по Тамбовской области.
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