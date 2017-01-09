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Тамбовских школьников познакомили с буднями пожарных
9 января 2017
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На постоянной основе ГУ МЧС России по Тамбовской области проводит Дни открытых дверей для школьников. Тамбовские мальчишки и девчонки посещают пожарные части, чтобы ближе познакомиться с профессией рядовых пожарных, которые каждый день, рискуя собственной жизнью, борются с огнем, спасая жилье и попавших в беду людей.
Накануне свои двери перед тамбовскими школьниками распахнула пожарно-спасательная часть № 2 второго отряда Федеральной противопожарной службы Тамбовской области. Как сообщили в ГУ МЧС России по Тамбовской области, ребятам рассказали об истории создания пожарной охраны в нашем городе, о том, как происходит тушение возгораний и познакомили их с боевым снаряжением и составом пожарного автомобиля.
После экскурсии каждому школьнику вручили памятку по пожарной безопасности в населенных пунктах и лесах.
Фото ГУ МЧС России по Тамбовской области.
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