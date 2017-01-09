Аэропорт Тамбова увеличит перевозки Комментариев: 0



На 2017 год, сообщили в обладминистрации, заключено соглашение с авиакомпанией «Руслайн», которая организует в регионе регулярные и чартерные воздушные перевозки с 1997 года.



По условиям контракта, за год «Руслайн» выполнит 457 парных авиарейсов по маршруту Тамбов – Москва – Тамбов. Это в полтора раза больше, чем в 2016 году. Начиная с января, в столицу из аэропорта «Тамбов» будет организовано 6 парных авиарейсов в неделю – по парному авиарейсу с понедельника по субботу.



Вылет из Тамбова в 08.15, прибытие в аэропорт «Домодедово» - в 09.10 (кроме воскресенья). Авиаперевозки осуществляются самолетами типа Bombardier CRJ 100 вместимостью 50 кресел.



Отправление из аэропорта «Домодедово» - в 19.15, прибытие в аэропорт «Тамбов» - в 20.20 (кроме субботы).



Продажа билетов осуществляется по адресу: г. Тамбов, ул. К. Маркса, д.176-А, тел. 72-11-25, в кассе аэропорта, тел. 56-68-54, 56-72-04. Приобрести билет также можно на официальном сайте авиакомпании.



Сейчас в стадии согласования находится расписание второго авиарейса «Тамбов-Москва-Тамбов». Предполагается, что авиаперевозки будут выполняться не реже трех раз в неделю, начиная с февраля. Таким образом, Тамбов и Москву свяжут девять еженедельных авиарейсов.



Ожидается, что в начале февраля восстановится регулярное авиасообщение между Тамбовом и Санкт-Петербургом. В этот же период начнутся авиаперевозки из Тамбова в Минеральные Воды. Улететь на Ставрополье можно будет еженедельно по субботам.



А летом возобновится популярное авиасообщение среди тамбовчан между областным центром и Адлером. Пассажирские самолеты между двумя городами будут летать раз в неделю по субботам. География полетов в наступившем году значительно расширится. Тамбовчане будут иметь возможность чаще летать в Москву и другие города страны.На 2017 год, сообщили в обладминистрации, заключено соглашение с авиакомпанией «Руслайн», которая организует в регионе регулярные и чартерные воздушные перевозки с 1997 года.По условиям контракта, за год «Руслайн» выполнит 457 парных авиарейсов по маршруту Тамбов – Москва – Тамбов. Это в полтора раза больше, чем в 2016 году. Начиная с января, в столицу из аэропорта «Тамбов» будет организовано 6 парных авиарейсов в неделю – по парному авиарейсу с понедельника по субботу.Вылет из Тамбова в 08.15, прибытие в аэропорт «Домодедово» - в 09.10 (кроме воскресенья). Авиаперевозки осуществляются самолетами типа Bombardier CRJ 100 вместимостью 50 кресел.Отправление из аэропорта «Домодедово» - в 19.15, прибытие в аэропорт «Тамбов» - в 20.20 (кроме субботы).Продажа билетов осуществляется по адресу: г. Тамбов, ул. К. Маркса, д.176-А, тел. 72-11-25, в кассе аэропорта, тел. 56-68-54, 56-72-04. Приобрести билет также можно на официальном сайте авиакомпании.Сейчас в стадии согласования находится расписание второго авиарейса «Тамбов-Москва-Тамбов». Предполагается, что авиаперевозки будут выполняться не реже трех раз в неделю, начиная с февраля. Таким образом, Тамбов и Москву свяжут девять еженедельных авиарейсов.Ожидается, что в начале февраля восстановится регулярное авиасообщение между Тамбовом и Санкт-Петербургом. В этот же период начнутся авиаперевозки из Тамбова в Минеральные Воды. Улететь на Ставрополье можно будет еженедельно по субботам.А летом возобновится популярное авиасообщение среди тамбовчан между областным центром и Адлером. Пассажирские самолеты между двумя городами будут летать раз в неделю по субботам.



