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Аэропорт Тамбова увеличит перевозки
Вчера, 11:20
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География полетов в наступившем году значительно расширится. Тамбовчане будут иметь возможность чаще летать в Москву и другие города страны.
На 2017 год, сообщили в обладминистрации, заключено соглашение с авиакомпанией «Руслайн», которая организует в регионе регулярные и чартерные воздушные перевозки с 1997 года.
По условиям контракта, за год «Руслайн» выполнит 457 парных авиарейсов по маршруту Тамбов – Москва – Тамбов. Это в полтора раза больше, чем в 2016 году. Начиная с января, в столицу из аэропорта «Тамбов» будет организовано 6 парных авиарейсов в неделю – по парному авиарейсу с понедельника по субботу.
Вылет из Тамбова в 08.15, прибытие в аэропорт «Домодедово» - в 09.10 (кроме воскресенья). Авиаперевозки осуществляются самолетами типа Bombardier CRJ 100 вместимостью 50 кресел.
Отправление из аэропорта «Домодедово» - в 19.15, прибытие в аэропорт «Тамбов» - в 20.20 (кроме субботы).
Продажа билетов осуществляется по адресу: г. Тамбов, ул. К. Маркса, д.176-А, тел. 72-11-25, в кассе аэропорта, тел. 56-68-54, 56-72-04. Приобрести билет также можно на официальном сайте авиакомпании.
Сейчас в стадии согласования находится расписание второго авиарейса «Тамбов-Москва-Тамбов». Предполагается, что авиаперевозки будут выполняться не реже трех раз в неделю, начиная с февраля. Таким образом, Тамбов и Москву свяжут девять еженедельных авиарейсов.
Ожидается, что в начале февраля восстановится регулярное авиасообщение между Тамбовом и Санкт-Петербургом. В этот же период начнутся авиаперевозки из Тамбова в Минеральные Воды. Улететь на Ставрополье можно будет еженедельно по субботам.
А летом возобновится популярное авиасообщение среди тамбовчан между областным центром и Адлером. Пассажирские самолеты между двумя городами будут летать раз в неделю по субботам.
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