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В Тамбовской области проводится региональный этап всероссийской олимпиады школьников
11 января 2017
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Сегодня, 11 января, в Тамбовской области стартует региональный этап всероссийской олимпиады школьников. За полтора месяца учащиеся проверят свои знания по 21 предмету. Им предстоит выполнить задания по английскому, французскому, немецкому и русскому языкам, астрономии, искусству, географии, физике, биологии, истории, основам безопасности жизнедеятельности, обществознанию, литературе, праву, химии, физической культуре, информатике и информационно-коммуникационным технологиям, математике, экологии, технологии и экономике.
Участниками регионального этапа олимпиады станут более полутора тысяч школьников. Это ребята, которые показали лучшие результаты на муниципальном уровне, сообщает областная администрация.
В прошлом году семеро тамбовчан достойно проявили себя на заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников по астрономии, литературе, информатике и ИКТ, географии, экологии и искусству, став призерами. Каждый из них удостоился денежной премии в размере 30 тысяч рублей. Победа в олимпиаде учитывается при поступлении в образовательные учреждения среднего и высшего профессионального образования. Талантливые тамбовчане по результатам всероссийской олимпиады автоматически поступают в престижные вузы страны, такие как МГУ имени М.В. Ломоносова, МГИМО, МФТИ, МГТУ имени Н.Э. Баумана, Высшей школы экономики и многих других.
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