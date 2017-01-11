В Тамбовской области проводится региональный этап всероссийской олимпиады школьников Комментариев: 0



Участниками регионального этапа олимпиады станут более полутора тысяч школьников. Это ребята, которые показали лучшие результаты на муниципальном уровне, сообщает областная администрация.



В прошлом году семеро тамбовчан достойно проявили себя на заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников по астрономии, литературе, информатике и ИКТ, географии, экологии и искусству, став призерами. Каждый из них удостоился денежной премии в размере 30 тысяч рублей. Победа в олимпиаде учитывается при поступлении в образовательные учреждения среднего и высшего профессионального образования. Талантливые тамбовчане по результатам всероссийской олимпиады автоматически поступают в престижные вузы страны, такие как МГУ имени М.В. Ломоносова, МГИМО, МФТИ, МГТУ имени Н.Э. Баумана, Высшей школы экономики и многих других. Сегодня, 11 января, в Тамбовской области стартует региональный этап всероссийской олимпиады школьников. За полтора месяца учащиеся проверят свои знания по 21 предмету. Им предстоит выполнить задания по английскому, французскому, немецкому и русскому языкам, астрономии, искусству, географии, физике, биологии, истории, основам безопасности жизнедеятельности, обществознанию, литературе, праву, химии, физической культуре, информатике и информационно-коммуникационным технологиям, математике, экологии, технологии и экономике.Участниками регионального этапа олимпиады станут более полутора тысяч школьников. Это ребята, которые показали лучшие результаты на муниципальном уровне, сообщает областная администрация.В прошлом году семеро тамбовчан достойно проявили себя на заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников по астрономии, литературе, информатике и ИКТ, географии, экологии и искусству, став призерами. Каждый из них удостоился денежной премии в размере 30 тысяч рублей. Победа в олимпиаде учитывается при поступлении в образовательные учреждения среднего и высшего профессионального образования. Талантливые тамбовчане по результатам всероссийской олимпиады автоматически поступают в престижные вузы страны, такие как МГУ имени М.В. Ломоносова, МГИМО, МФТИ, МГТУ имени Н.Э. Баумана, Высшей школы экономики и многих других.



