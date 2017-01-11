На Тамбовщине увеличится площадь особо охраняемых природных территорий Комментариев: 0



В настоящее время на Тамбовщине действуют четыре заказника и государственный природный заповедник «Воронинский». Кроме того, в регионе имеются 105 памятников природы (5 из них образованы в 2016 году), а населенные пункты окружают «зеленые зоны».



Экологи считают, что для комфортного проживания человека доля особо охраняемых природных территорий должна составлять 10 процентов от площади региона. В Тамбовской области эта цифра составляет пока 6 процентов. В этом году в регионе планируется создание новых особо охраняемых природных зон. По сообщению областной администрации, начиная с 2007 года, площадь таких территорий в регионе увеличилась в 19 раз.



Как отмечают экологи, за последние годы в области выросла численность различных животных. Этому, в том числе, способствуют противобраконьерные мероприятия, а также создание кормушек и площадок для подкормки представителей дикой фауны. Сегодня в России празднуется День заповедников и национальных парков.В настоящее время на Тамбовщине действуют четыре заказника и государственный природный заповедник «Воронинский». Кроме того, в регионе имеются 105 памятников природы (5 из них образованы в 2016 году), а населенные пункты окружают «зеленые зоны».Экологи считают, что для комфортного проживания человека доля особо охраняемых природных территорий должна составлять 10 процентов от площади региона. В Тамбовской области эта цифра составляет пока 6 процентов. В этом году в регионе планируется создание новых особо охраняемых природных зон. По сообщению областной администрации, начиная с 2007 года, площадь таких территорий в регионе увеличилась в 19 раз.Как отмечают экологи, за последние годы в области выросла численность различных животных. Этому, в том числе, способствуют противобраконьерные мероприятия, а также создание кормушек и площадок для подкормки представителей дикой фауны.



