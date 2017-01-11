Запись ребенка в первый класс доступна через портал госуслуг Комментариев: 0



Услуга электронной записи сегодня популярна среди родителей. Так, в 2016 году для зачисления ребенка в школу подано около 4 тысяч заявлений в электронном виде, из более чем 10 тысяч. Услуга доступно для тамбовчан, зарегистрированных на сайте.



Как сообщает региональная администрация со ссылкой на областное управление образования и науки, прием заявлений детей в первый класс начнется не позднее 1 февраля и продлится до 30 июня.



С помощью портала также можно перевести ребенка из школы в школу. Уже с завтрашнего дня, 12 января, в Тамбовской области начнется запись детей в первый класс. Подать документы на прием ребенка в школу можно через региональный портал государственных и муниципальных услуг (https://pgu.tambov.gov.ru). На главной странице ресурса размещена специальная кнопка «Записаться в школу». Нужно ее нажать и следовать инструкциям.Услуга электронной записи сегодня популярна среди родителей. Так, в 2016 году для зачисления ребенка в школу подано около 4 тысяч заявлений в электронном виде, из более чем 10 тысяч. Услуга доступно для тамбовчан, зарегистрированных на сайте.Как сообщает региональная администрация со ссылкой на областное управление образования и науки, прием заявлений детей в первый класс начнется не позднее 1 февраля и продлится до 30 июня.С помощью портала также можно перевести ребенка из школы в школу.



