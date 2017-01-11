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Ветер и гололедица осложнят погодные условия в Тамбовской области
11 января 2017
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Изменения ожидаются завтра, 12 января. В этот день в регионе будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой снег. По сообщению ГУ МЧС России по Тамбовской области, в отдельных районах сохранится гололед, на дорогах ожидается гололедица.
Что же касается температуры воздуха, то ночью в области прогнозируется 8-13 градусов мороза. Днем столбик термометра установится на отметке от – 6 до -1 градуса.
На трассах возможны заторы, увеличение количества ДТП. Погодные условия могут привести к повреждению и обрушению слабоукрепленных конструкций.
Фото ГУ МЧС России по Тамбовской области.
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