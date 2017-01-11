Ветер и гололедица осложнят погодные условия в Тамбовской области Комментариев: 0



Что же касается температуры воздуха, то ночью в области прогнозируется 8-13 градусов мороза. Днем столбик термометра установится на отметке от – 6 до -1 градуса.



На трассах возможны заторы, увеличение количества ДТП. Погодные условия могут привести к повреждению и обрушению слабоукрепленных конструкций.



Фото ГУ МЧС России по Тамбовской области. Изменения ожидаются завтра, 12 января. В этот день в регионе будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой снег. По сообщению ГУ МЧС России по Тамбовской области, в отдельных районах сохранится гололед, на дорогах ожидается гололедица.Что же касается температуры воздуха, то ночью в области прогнозируется 8-13 градусов мороза. Днем столбик термометра установится на отметке от – 6 до -1 градуса.На трассах возможны заторы, увеличение количества ДТП. Погодные условия могут привести к повреждению и обрушению слабоукрепленных конструкций.



