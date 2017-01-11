Рядом с Мичуринском возведут коттеджный поселок на 2 тысячи жителей Комментариев: 0



До декабря должно завершиться строительство шести электрических подстанций, проведен газ, водопровод и канализация. Деньги на эти работы были получены по программе «Устойчивое развитие сельских территорий». Областной и федеральный бюджет выделили Мичуринскому району 172 миллиона рублей, сообщает администрация наукограда.



В новом поселке будут возведены почти 300 одноквартирных и около 60 четырехквартирных усадебных домиков, а также спортивный зал, стадион, детский сад на 120 мест, магазины, кафе. Здесь смогут проживать более чем 2 тысячи человек. Под Мичуринском в недалеком будущем построят коттеджный поселок. Новый населенный пункт будет находиться недалеко от микрорайона Кочетовка. Проект комплексной застройки уже готов. Сейчас ведется прокладка коммуникаций.До декабря должно завершиться строительство шести электрических подстанций, проведен газ, водопровод и канализация. Деньги на эти работы были получены по программе «Устойчивое развитие сельских территорий». Областной и федеральный бюджет выделили Мичуринскому району 172 миллиона рублей, сообщает администрация наукограда.В новом поселке будут возведены почти 300 одноквартирных и около 60 четырехквартирных усадебных домиков, а также спортивный зал, стадион, детский сад на 120 мест, магазины, кафе. Здесь смогут проживать более чем 2 тысячи человек.



