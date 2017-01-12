Выпусники могут подать заявление для участия в ЕГЭ до 1 февраля Комментариев: 0



В заявлении можно указать любое количество предметов. Документ подается по месту учебы. Те, кто уже выпустился из школы, но планирует сдать экзамен, должны подать заявление в места регистрации на проведение ЕГЭ, которые определяются органами управления образованием субъекта Российской Федерации.



Как подчеркнули в областной администрации, после 1 февраля заявления принимаются только по решению государственной экзаменационной комиссии субъекта и только в том случае, если у заявителя есть уважительные причины, и не позднее, чем за две недели до экзамена.

Подходит к концу регистрация для участия в ЕГЭ. До 1 февраля включительно одиннадцатиклассники обязаны подать заявление, в котором должны быть указаны предметы для сдачи Единого государственного экзамена. Напомним, обязательными для получения аттестата являются экзамены по русскому языку и математике. Остальные предметы сдаются по выбору выпускника.В заявлении можно указать любое количество предметов. Документ подается по месту учебы. Те, кто уже выпустился из школы, но планирует сдать экзамен, должны подать заявление в места регистрации на проведение ЕГЭ, которые определяются органами управления образованием субъекта Российской Федерации.Как подчеркнули в областной администрации, после 1 февраля заявления принимаются только по решению государственной экзаменационной комиссии субъекта и только в том случае, если у заявителя есть уважительные причины, и не позднее, чем за две недели до экзамена.



