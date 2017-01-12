Тамбовских водителей ждут массовые проверки ГИБДД Комментариев: 0



По сообщение УГИБДД УМВД России по Тамбовской области, один из автомобилей без цветографических схем будет использоваться для скрытого патрулирования. Всего в мероприятиях будут задействованы 37 сотрудников ДПС. 17 экипажей ДПС примут участие в профилактических мероприятиях, которые пройдут в Тамбове, на трассе М-6 «Каспий» и Тамбовском районе. С 19 часов 13 января до 3 часов ночи 14 января, а также с 19 часов 14 января до 3 часов ночи 15 января сотрудники ГИБДД будут осуществлять проверку водителей на состояние опьянения и пресекать грубые нарушения правил дорожного движения.По сообщение УГИБДД УМВД России по Тамбовской области, один из автомобилей без цветографических схем будет использоваться для скрытого патрулирования. Всего в мероприятиях будут задействованы 37 сотрудников ДПС.



