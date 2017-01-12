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В Тамбовской области значительно превышен объем лесовосстановительных работ
Вчера, 10:11
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Федеральное агентство лесного хозяйства озвучило итоги работ по лесовосстановлению в 2016 году. Тамбовская область вошла в десятку регионов, где эти работы выполнены в полном объеме. В числе лидеров, помимо Тамбовщины, - Липецкая, Нижегородская, Московская, Сахалинская, Тверская, Ленинградская, Новосибирская области, Республики Карелия и Башкортостан.
В 2016-м лесовосстановлению в России было уделено особое внимание, ведь этот год был объявлен «Годом воспроизводства лесов».
В Тамбовской области работы по созданию лесных культур выполнены на 120 процентов больше от запланированного объема. Было засеяно 1150 га. Приоритет отдавался хозяйственно-ценным культурам, к которым относятся сосна и дуб. Вместе с тем, сообщает обладминистрация, превышен объем работ по агротехническому уходу за лесными культурами и по подготовке почвы под создание лесных культур будущего года.
Кроме сосны и дуба в питомниках и теплицах выращивают березы, липы, акацию белую, орех манчжурский, рябину различных сортов, чубушник, тую западную и другие породы. Избыточный посадочный материал область реализует с соседние регионы - Рязанскую, Тульскую, Курскую, Волгоградскую области.
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