В Тамбовской области значительно превышен объем лесовосстановительных работ Комментариев: 0



В 2016-м лесовосстановлению в России было уделено особое внимание, ведь этот год был объявлен «Годом воспроизводства лесов».



В Тамбовской области работы по созданию лесных культур выполнены на 120 процентов больше от запланированного объема. Было засеяно 1150 га. Приоритет отдавался хозяйственно-ценным культурам, к которым относятся сосна и дуб. Вместе с тем, сообщает обладминистрация, превышен объем работ по агротехническому уходу за лесными культурами и по подготовке почвы под создание лесных культур будущего года.



Кроме сосны и дуба в питомниках и теплицах выращивают березы, липы, акацию белую, орех манчжурский, рябину различных сортов, чубушник, тую западную и другие породы. Избыточный посадочный материал область реализует с соседние регионы - Рязанскую, Тульскую, Курскую, Волгоградскую области. Федеральное агентство лесного хозяйства озвучило итоги работ по лесовосстановлению в 2016 году. Тамбовская область вошла в десятку регионов, где эти работы выполнены в полном объеме. В числе лидеров, помимо Тамбовщины, - Липецкая, Нижегородская, Московская, Сахалинская, Тверская, Ленинградская, Новосибирская области, Республики Карелия и Башкортостан.В 2016-м лесовосстановлению в России было уделено особое внимание, ведь этот год был объявлен «Годом воспроизводства лесов».В Тамбовской области работы по созданию лесных культур выполнены на 120 процентов больше от запланированного объема. Было засеяно 1150 га. Приоритет отдавался хозяйственно-ценным культурам, к которым относятся сосна и дуб. Вместе с тем, сообщает обладминистрация, превышен объем работ по агротехническому уходу за лесными культурами и по подготовке почвы под создание лесных культур будущего года.Кроме сосны и дуба в питомниках и теплицах выращивают березы, липы, акацию белую, орех манчжурский, рябину различных сортов, чубушник, тую западную и другие породы. Избыточный посадочный материал область реализует с соседние регионы - Рязанскую, Тульскую, Курскую, Волгоградскую области.



