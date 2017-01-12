В Тамбове разрабатывают комплексную схему организации дорожного движения для уборки снега Комментариев: 0



В прошлом году жителей предупреждали о предстоящей уборке, чтобы механизированная техника смогла быстро выполнить эту работу. Однако на сообщение отреагировали далеко не все. Автомобили оставались на своих местах.



Поэтому на некоторых улицах на севере города будут установлены стационарные дорожные знаки о возможности или невозможности стоянки (разрешённая стоянка по чётным/нечётным датам). Эта схема будет использоваться круглогодично, так как новые микрорайоны Тамбова нуждаются в бесперебойном движении. Автомобили становятся серьезным препятствием для уборки улиц. Впоследствии, из-за этого страдают и сами водители, поскольку не всегда могут разъехаться.



Как отметили в городской администрации, если схемы окажутся эффективными, их будут применять на центральных и других улицах, где имеются такие же проблемы. Новую схему движения планируют апробировать на улицах Ореховая и Северо-Западная.

Из-за припаркованных автомобилей провести снегоуборочные работы непросто, поэтому в администрации города принято решении о создании комплексной схемы, которая облегчила бы уборку улиц.В прошлом году жителей предупреждали о предстоящей уборке, чтобы механизированная техника смогла быстро выполнить эту работу. Однако на сообщение отреагировали далеко не все. Автомобили оставались на своих местах.Поэтому на некоторых улицах на севере города будут установлены стационарные дорожные знаки о возможности или невозможности стоянки (разрешённая стоянка по чётным/нечётным датам). Эта схема будет использоваться круглогодично, так как новые микрорайоны Тамбова нуждаются в бесперебойном движении. Автомобили становятся серьезным препятствием для уборки улиц. Впоследствии, из-за этого страдают и сами водители, поскольку не всегда могут разъехаться.Как отметили в городской администрации, если схемы окажутся эффективными, их будут применять на центральных и других улицах, где имеются такие же проблемы. Новую схему движения планируют апробировать на улицах Ореховая и Северо-Западная.



