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В Мичуринске для крещенских купаний подготовят две иордани
Вчера, 07:29
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В наукограде назвали места для массового купания в праздник Крещения Господня. 18 и 19 января в храмах и в прорубях рек состоится освещение воды. В Мичуринске для схода в воду подготовят два места, сообщает местная администрация Одно из них будет находиться в районе спасательной станции города Мичуринска Тамбовского областного государственного казенного учреждения «Пожарно-спасательный центр», а другое – неподалеку от кафе «Пристань» на реке Лесной Воронеж.
Чтобы купание прошло без происшествий, нужно помнить о соблюдение важных правил. Запрещено:
- купаться в состоянии алкогольного опьянения;
- производить действия, связанные с нырянием и плаванием под водой, подавать крики ложной тревоги;
- загрязнять и засорять водные объекты и берега;
- приводить с собой собак и других животных;
- собираться группами на льду у края полыньи;
- заходить за ограждения.
Купаться следует в специально отведенных местах.
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