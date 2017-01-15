В Мичуринске для крещенских купаний подготовят две иордани Комментариев: 0



Чтобы купание прошло без происшествий, нужно помнить о соблюдение важных правил. Запрещено:



- купаться в состоянии алкогольного опьянения;



- производить действия, связанные с нырянием и плаванием под водой, подавать крики ложной тревоги;



- загрязнять и засорять водные объекты и берега;



- приводить с собой собак и других животных;



- собираться группами на льду у края полыньи;



- заходить за ограждения.



Купаться следует в специально отведенных местах. В наукограде назвали места для массового купания в праздник Крещения Господня. 18 и 19 января в храмах и в прорубях рек состоится освещение воды. В Мичуринске для схода в воду подготовят два места, сообщает местная администрация Одно из них будет находиться в районе спасательной станции города Мичуринска Тамбовского областного государственного казенного учреждения «Пожарно-спасательный центр», а другое – неподалеку от кафе «Пристань» на реке Лесной Воронеж.Чтобы купание прошло без происшествий, нужно помнить о соблюдение важных правил. Запрещено:- купаться в состоянии алкогольного опьянения;- производить действия, связанные с нырянием и плаванием под водой, подавать крики ложной тревоги;- загрязнять и засорять водные объекты и берега;- приводить с собой собак и других животных;- собираться группами на льду у края полыньи;- заходить за ограждения.Купаться следует в специально отведенных местах.



