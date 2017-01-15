Места для Крещенских купаний в Тамбовской области Комментариев: 0 Фото ГУ МЧС

В Тамбове и области полным ходом идет подготовка мест для купания в Крещенскую ночь. Одно из выездных совещаний по организации данного мероприятия прошло на канале реки Цна в городе Тамбове. Представители городской администрации, подведомственных учреждений, органов внутренних дел, Главного управления МЧС России по Тамбовской области, Центра ГИМС, областного пожарно-спасательного центра, Тамбовского территориального гарнизона и других структур подробно обсудили организацию, безопасность и дежурство во время купаний.



Начальник отдела безопасности людей на водных объектах Владимир Ведехин отметил, что в соответствии с требованиями безопасности, толщина ледяного покрова на водоеме, где ожидается массовый выход людей на лед, должна быть не менее 20 см, но уже сейчас она превышает 30 см. Сотрудники ГИМС еще раз на месте осуществили замер льда. Но даже, несмотря на это, для того, чтобы исключить возникновение чрезвычайной ситуации, массовый выход людей на лед сотрудники полиции и спасатели будут пресекать. Купание разрешат строго в отведенных местах.



В Тамбове на канале реки Цна будет организовано два места для купания. Верующие смогут окунуться в иордань в районе улицы Комсомольской и Храма Покрова Пресвятой Богородицы. В других городах Тамбовщины тоже определены места для купаний. Мичуринск – детский пляж на реке Лесной Воронеж; Моршанск – улица Флотская/Красная площадь, река Цна; Рассказово – пруд Круча и река Лесной Тамбов; Котовск – городской парк, река Цна; Кирсанов – улица Моршанский тракт, река Пурсовка; Уварово – озеро Мечкасское. В Тамбове и области полным ходом идет подготовка мест для купания в Крещенскую ночь. Одно из выездных совещаний по организации данного мероприятия прошло на канале реки Цна в городе Тамбове. Представители городской администрации, подведомственных учреждений, органов внутренних дел, Главного управления МЧС России по Тамбовской области, Центра ГИМС, областного пожарно-спасательного центра, Тамбовского территориального гарнизона и других структур подробно обсудили организацию, безопасность и дежурство во время купаний.Начальник отдела безопасности людей на водных объектах Владимир Ведехин отметил, что в соответствии с требованиями безопасности, толщина ледяного покрова на водоеме, где ожидается массовый выход людей на лед, должна быть не менее 20 см, но уже сейчас она превышает 30 см. Сотрудники ГИМС еще раз на месте осуществили замер льда. Но даже, несмотря на это, для того, чтобы исключить возникновение чрезвычайной ситуации, массовый выход людей на лед сотрудники полиции и спасатели будут пресекать. Купание разрешат строго в отведенных местах.В Тамбове на канале реки Цна будет организовано два места для купания. Верующие смогут окунуться в иордань в районе улицы Комсомольской и Храма Покрова Пресвятой Богородицы. В других городах Тамбовщины тоже определены места для купаний. Мичуринск – детский пляж на реке Лесной Воронеж; Моршанск – улица Флотская/Красная площадь, река Цна; Рассказово – пруд Круча и река Лесной Тамбов; Котовск – городской парк, река Цна; Кирсанов – улица Моршанский тракт, река Пурсовка; Уварово – озеро Мечкасское.



