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На некоторых улицах в Тамбове не будет холодной воды
Вчера, 17:28
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Завтра, 17 января, на некоторых улицах в связи с ремонтными работами будет отключено холодное водоснабжение.
По информации администрации города, с 9.30 и до окончания ремонта на водопроводе без холодной воды будут находиться жители улиц Подвойского 1, 3, 22, 22а; Чичканова 39; 2-я Шацкая 2 и 2а; Володарского 53.
Также с 9.00 до завершения работ на насосной станции и заменой участка трубы будет приостановлена подача холодной воды на улице Рылеева,71.
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