Тамбовский вуз примет региональный этап олимпиады школьников Комментариев: 0



17 января состоится теоретический этап олимпиады по физике, участниками которого станут 90 школьников Тамбовской области. Как сообщили в пресс-службе вуза, ребятам нужно будет решить задачи. А через 2 дня, 19 января, предстоит решить практические задания с использованием специальных приборов и установок в лабораториях кафедры «Физика» ТГТУ.



25 и 26 января университет примет олимпиаду по истории, 3,4 и 6 февраля - по информатике и ИКТ, 7 и 8 февраля – по ОБЖ.



К региональному этапу олимпиады допускаются школьники, показавшие высокий уровень знаний на школьном и муниципальном уровнях. Его победители будут соревноваться со школьниками из других регионов за победу на Всероссийском уровне. На базе Тамбовского государственного технического университета пройдет региональный этап Всероссийской олимпиады школьников. В стенах университета учащиеся школ будут выполнять задания по четырем предметам: физика, история, информатика и ИКТ, основы безопасности жизнедеятельности.17 января состоится теоретический этап олимпиады по физике, участниками которого станут 90 школьников Тамбовской области. Как сообщили в пресс-службе вуза, ребятам нужно будет решить задачи. А через 2 дня, 19 января, предстоит решить практические задания с использованием специальных приборов и установок в лабораториях кафедры «Физика» ТГТУ.25 и 26 января университет примет олимпиаду по истории, 3,4 и 6 февраля - по информатике и ИКТ, 7 и 8 февраля – по ОБЖ.К региональному этапу олимпиады допускаются школьники, показавшие высокий уровень знаний на школьном и муниципальном уровнях. Его победители будут соревноваться со школьниками из других регионов за победу на Всероссийском уровне.



