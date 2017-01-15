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Тамбовский вуз примет региональный этап олимпиады школьников
Вчера, 18:08
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На базе Тамбовского государственного технического университета пройдет региональный этап Всероссийской олимпиады школьников. В стенах университета учащиеся школ будут выполнять задания по четырем предметам: физика, история, информатика и ИКТ, основы безопасности жизнедеятельности.
17 января состоится теоретический этап олимпиады по физике, участниками которого станут 90 школьников Тамбовской области. Как сообщили в пресс-службе вуза, ребятам нужно будет решить задачи. А через 2 дня, 19 января, предстоит решить практические задания с использованием специальных приборов и установок в лабораториях кафедры «Физика» ТГТУ.
25 и 26 января университет примет олимпиаду по истории, 3,4 и 6 февраля - по информатике и ИКТ, 7 и 8 февраля – по ОБЖ.
К региональному этапу олимпиады допускаются школьники, показавшие высокий уровень знаний на школьном и муниципальном уровнях. Его победители будут соревноваться со школьниками из других регионов за победу на Всероссийском уровне.
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