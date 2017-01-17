|
Более 600 полицейских проследят за безопасностью на Крещение
17 января 2017
Комментариев: 0
Версия для печати
18-19 января православные верующие будут отмечать Крещение Господне. В ночью на 19 число в храмах состоятся богослужения, во всех районах пройдут крещенские купания. В Тамбовской области для проведения традиционного христианского обряда планируется оборудовать 78 мест. Ожидается, что в этих мероприятиях примут участие около 20 тысяч тамбовчан.
К обеспечению порядка будут привлечены более 600 полицейских, 90 военнослужащих в/ч 6797, 30 сотрудников ОМОН Росгвардии, 120 представителей общественности и казачества, 14 работников частных охранных структур. Как отметили в областном УМВД, на случай осложнения оперативной обстановки созданы резервы.
Самые массовые мероприятия ожидаются в областном центре. В двух местах на Набережной в городе оборудуют пять купелей.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.