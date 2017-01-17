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Тамбовская область среди лидеров по гриппу и ОРВИ
17 января 2017
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За неделю с 9 по 15 января 2017 года в Тамбовской области обратились за медицинской помощью с признаками ОРВИ и гриппа 7800 человек, показатель заболеваемости составил 71,8 на 10 тыс. населения, что в 1,5 раза выше показателя прошлой недели. Пороговые показатели превышены, сообщает Роспотребнадзор.
Среди заболевших преобладают дети, обусловившие 64% всех случаев заболевания. В Тамбове зарегистрировано 4226 случаев заболевания, показатель заболеваемости составил 150,7 на 10 тыс. населения, что на 2% больше показателя прошлой недели. Пороговые показатели также превышены. За истекшую неделю среднеобластной показатель заболеваемости превышен только в г. Тамбове и г. Рассказово.
На территории области продолжается регистрация случаев гриппа. С начала сезона и по 15.01.2017 г. диагноз грипп лабораторно подтвержден у 92 заболевших. Выделялись вирусы гриппа типа А (H3N2) и В. Абсолютное большинство заболевших не были привиты против гриппа.
Управление Роспотребнадзора по Тамбовской области напоминает, что снизить риск заражения гриппом и ОРВИ, развития пневмонии помогут простые меры предосторожности:
по возможности избегать контакта с больными острыми респираторными инфекциями;
лицам из групп риска (беременные, маленькие дети, лица старше 65 лет и др.) при посещении мест массового скопления людей, поездках в общественном транспорте использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски);
прикрывать рот и нос одноразовой салфеткой/платком при кашле, чихании;
часто мыть руки.
При появлении симптомов ОРВИ настоятельно рекомендуем немедленно обращаться за медицинской помощью в целях своевременного начала адекватного лечения!
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