Тамбов готовится к крещенским купаниям Комментариев: 0



Окунуться в иордань в городе можно будем на реке Цна. Три купели будут организованы в районе «Моста влюбленных» и две в районе храма Покрова Пресвятой Богородицы. Они будут оборудованы деревянным помостом и лестницей с перилами. Их планируется вырубить и обустроить до 16.00 18 января, а затем специальная комиссия начнет приемку мест купания.



Места погружения будут хорошо освещены. Как сообщили в городской администрации, нырнуть в воду можно будет, начиная с 20.00. Выход на лед будет разрешен только тем, кто намерен искупаться. Сопровождающим придется находиться на берегу. За соблюдением всех правил будут следить спасатели и сотрудники Аварийно-спасательной службы. На подходах к местам купаний установят 8 контрольно-пропускных пунктов, где полицейские будут проверять всех посетителей. Рядом с прорубями будут дежурить две кареты скорой помощи.



С 21.30 для купающихся откроются палатки с бесплатным чаем. Стоит отметить, что купели будут открыты до 12.00 19 января. Для недопущения купания в необорудованных местах организуют патрулирование пеших постов полиции. Под присмотром страж порядка окажутся девять мест:



- карьер Красненский;



- карьер Ласковский;



- канал реки Цна в районе Кривого моста по Рассказовскому шоссе;



- канал реки Цна в районе городского парка культуры и отдыха;



- русло реки Цна в районе пляжа «Эльдорадо»;



- Тамбовское водохранилище;



- ул. Набережная на всем протяжении;



- Ахлябиновская роща;



- район МНТК «Микрохирургия глаза» (р. Быстрянка).



Те, кто не имеет личного транспорта, смогут добраться домой на общественном. Работа 5 пассажирских маршрутов будет продлена до 01.30 Речь идет о троллейбусе №1 и автобусах №1, №8,№50 и №55. Интервал движения составит в среднем 15 минут.



Движение личного транспорта в крещенскую ночь будет ограничено. С 18 часов 18 января и до окончания мероприятий будет запрещена остановка и прекращено движение транспортных средств (кроме транспорта, обслуживающего мероприятия, и спецтехники):



- по улице Набережной, на участке от улицы М. Горького до улицы Лермонтовской;



- по улице М. Горького, на участке от улицы Советской до улицы Набережной (при необходимости).



Будет организовано одностороннее движение транспорта 18.01.2017 с 18.00 до окончания мероприятий:



- по улице Ленинградской по направлению от улицы Советской до Кронштадтской площади;



- по улице Лермонтовской по направлению от улицы Советской до Кронштадтской площади;



- по улице Кронштадтской по направлению от Кронштадтской площади до улицы Советской;



- по Кронштадтской площади:



- по направлению от улицы Ленинградской до улицы Кронштадтской;



- по направлению от улицы Лермонтовской до улицы Кронштадтской.











В ночь с 18 на 19 января православные верующие совершат погружение в иордань. В Тамбове идут последние приготовления к крещенским купаниям.Окунуться в иордань в городе можно будем на реке Цна. Три купели будут организованы в районе «Моста влюбленных» и две в районе храма Покрова Пресвятой Богородицы. Они будут оборудованы деревянным помостом и лестницей с перилами. Их планируется вырубить и обустроить до 16.00 18 января, а затем специальная комиссия начнет приемку мест купания.Места погружения будут хорошо освещены. Как сообщили в городской администрации, нырнуть в воду можно будет, начиная с 20.00. Выход на лед будет разрешен только тем, кто намерен искупаться. Сопровождающим придется находиться на берегу. За соблюдением всех правил будут следить спасатели и сотрудники Аварийно-спасательной службы. На подходах к местам купаний установят 8 контрольно-пропускных пунктов, где полицейские будут проверять всех посетителей. Рядом с прорубями будут дежурить две кареты скорой помощи.С 21.30 для купающихся откроются палатки с бесплатным чаем. Стоит отметить, что купели будут открыты до 12.00 19 января. Для недопущения купания в необорудованных местах организуют патрулирование пеших постов полиции. Под присмотром страж порядка окажутся девять мест:- карьер Красненский;- карьер Ласковский;- канал реки Цна в районе Кривого моста по Рассказовскому шоссе;- канал реки Цна в районе городского парка культуры и отдыха;- русло реки Цна в районе пляжа «Эльдорадо»;- Тамбовское водохранилище;- ул. Набережная на всем протяжении;- Ахлябиновская роща;- район МНТК «Микрохирургия глаза» (р. Быстрянка).Те, кто не имеет личного транспорта, смогут добраться домой на общественном. Работа 5 пассажирских маршрутов будет продлена до 01.30 Речь идет о троллейбусе №1 и автобусах №1, №8,№50 и №55. Интервал движения составит в среднем 15 минут.Движение личного транспорта в крещенскую ночь будет ограничено. С 18 часов 18 января и до окончания мероприятий будет запрещена остановка и прекращено движение транспортных средств (кроме транспорта, обслуживающего мероприятия, и спецтехники):- по улице Набережной, на участке от улицы М. Горького до улицы Лермонтовской;- по улице М. Горького, на участке от улицы Советской до улицы Набережной (при необходимости).Будет организовано одностороннее движение транспорта 18.01.2017 с 18.00 до окончания мероприятий:- по улице Ленинградской по направлению от улицы Советской до Кронштадтской площади;- по улице Лермонтовской по направлению от улицы Советской до Кронштадтской площади;- по улице Кронштадтской по направлению от Кронштадтской площади до улицы Советской;- по Кронштадтской площади:- по направлению от улицы Ленинградской до улицы Кронштадтской;- по направлению от улицы Лермонтовской до улицы Кронштадтской.



