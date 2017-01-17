В Мичуринске изменили места крещенских купаний Комментариев: 0



По последней информации, купания пройдут на Детском пляже, где прорубят две купели. Освещение воды состоится вечером, а в 22.00 кинологи проведут обследование места. После этого вплоть до 2.00 здесь будут дежурить спецслужбы. Однако при большом количестве желающих нырнуть в прорубь дежурство будет продлено, отметили в администрации города.



Для тех, кто приедет на личном транспорте, будет организована автостоянка в районе кафе «Али-Баба» и перед мостом. Дороги от стоянок до пляжа временно перекроют. Находиться у реки смогут только машины спецслужб.



Фото администрации Мичуринска Из-за трудностей с проездом и невозможностью качественной организации купели в наукограде поменяли места, где пройдут крещенские купания. Изначально планировалось оборудовать иордани в районе спасательной станции города Мичуринска Тамбовского областного государственного казенного учреждения «Пожарно-спасательный центр» и неподалеку от кафе «Пристань» на реке Лесной Воронеж.По последней информации, купания пройдут на Детском пляже, где прорубят две купели. Освещение воды состоится вечером, а в 22.00 кинологи проведут обследование места. После этого вплоть до 2.00 здесь будут дежурить спецслужбы. Однако при большом количестве желающих нырнуть в прорубь дежурство будет продлено, отметили в администрации города.Для тех, кто приедет на личном транспорте, будет организована автостоянка в районе кафе «Али-Баба» и перед мостом. Дороги от стоянок до пляжа временно перекроют. Находиться у реки смогут только машины спецслужб.



