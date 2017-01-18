В Тамбовской области в помощи нуждаются 28 тысяч онкобольных Комментариев: 0 В управлении здравоохранения Тамбовкой области 19 января состоится веб-конференция по лечению хронического болевого синдрома с участием специалистов областных учреждений здравоохранения. Они рассмотрят современные аспекты терапии хронической боли у онкологических больных. С основным докладом по этому вопросу выступит доктор медицинских наук, сотрудник Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова Гузель Абузарова.



В ведомстве отмечают, что тема доступности обезболивающих средств и психотропных веществ для пациентов и оказание паллиативной медицинской помощи приобрела в последнее время особую актуальность. Для повышения профессиональных знаний медицинских специалистов, формирования единого подхода к проведению терапии хронического болевого синдрома, направленного на улучшение оказания паллиативной медицинской помощи, Минздравом России в 2015 году подготовлены и изданы методические рекомендации.



Тамбовские медики также работают над тем, чтобы упростить и сделать доступнее паллиативную помощь неизлечимым больным. В паллиативной терапии в регионе нуждаются около 28 тысяч онкобольных. Региональное управление здравоохранения разработало «дорожную карту» по увеличению мест использования и отпуска наркотических средств, согласно которой к 2019 году не менее 30 обособленных структурных подразделений медицинских организаций будут отпускать наркотические средства и психотропные вещества физическим лицам.



Кроме того, совместно с ведущими медицинскими вузами России ведется работа по повышению квалификации персонала по вопросам фармакотерапии болевого синдрома. В настоящее время более 870 врачей, в числе которых терапевты и педиатры участковой службы, онкологи и хирурги, а также более 1,2 тысячи средних медицинских работников прошли обучение на тематических курсах усовершенствования.



В регионе также организована работа телефона «горячей линии» для приема обращений граждан в случае возникновения проблем с доступностью обезболивающей терапии пациента. Прием обращений граждан на «горячую линию» ведется круглосуточно по телефону: 8 (4752) 45-45-86.

В управлении здравоохранения Тамбовкой области 19 января состоится веб-конференция по лечению хронического болевого синдрома с участием специалистов областных учреждений здравоохранения. Они рассмотрят современные аспекты терапии хронической боли у онкологических больных. С основным докладом по этому вопросу выступит доктор медицинских наук, сотрудник Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова Гузель Абузарова.В ведомстве отмечают, что тема доступности обезболивающих средств и психотропных веществ для пациентов и оказание паллиативной медицинской помощи приобрела в последнее время особую актуальность. Для повышения профессиональных знаний медицинских специалистов, формирования единого подхода к проведению терапии хронического болевого синдрома, направленного на улучшение оказания паллиативной медицинской помощи, Минздравом России в 2015 году подготовлены и изданы методические рекомендации.Тамбовские медики также работают над тем, чтобы упростить и сделать доступнее паллиативную помощь неизлечимым больным. В паллиативной терапии в регионе нуждаются около 28 тысяч онкобольных. Региональное управление здравоохранения разработало «дорожную карту» по увеличению мест использования и отпуска наркотических средств, согласно которой к 2019 году не менее 30 обособленных структурных подразделений медицинских организаций будут отпускать наркотические средства и психотропные вещества физическим лицам.Кроме того, совместно с ведущими медицинскими вузами России ведется работа по повышению квалификации персонала по вопросам фармакотерапии болевого синдрома. В настоящее время более 870 врачей, в числе которых терапевты и педиатры участковой службы, онкологи и хирурги, а также более 1,2 тысячи средних медицинских работников прошли обучение на тематических курсах усовершенствования.В регионе также организована работа телефона «горячей линии» для приема обращений граждан в случае возникновения проблем с доступностью обезболивающей терапии пациента. Прием обращений граждан на «горячую линию» ведется круглосуточно по телефону: 8 (4752) 45-45-86.



