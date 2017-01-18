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Онлайн консультация Кадастровой палаты
26.01.2017 с 13.00 до 16.00 в филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по Тамбовской области (Кадастровая палата) состоится консультация на тему «Организация приема-выдачи документов». Все интересующие вопросы Вы сможете задать в режиме онлайн на сайте taminfo.ru.
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Планов по введению карантина для школьников в Тамбовской области сейчас нет. В целом по Тамбову суммарно число заболевших и отсутствующих по причине респираторно-вирусных инфекций в образовательных учреждениях составляет около 10%, сообщила в интервью ИА «Тамбов-информ» заместитель руководителя
На базе АО «Тепличное» прошел семинар на тему «Выращивание овощей защищенного грунта». Его участниками стали начинающие фермеры, которые получили в прошлые годы гранты на развитие хозяйства по выращиванию овощей закрытого грунта. Кроме того, на совещание были приглашены и потенциальные претенденты
Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин побывал с рабочим визитом в Рассказовском лесхозе. Именно здесь в этом году планируется начать строительство цеха по переработке отходов древесины в биотопливо (пеллеты), которые можно использовать, например, для отопления объектов социальной
На Рассказовском шоссе Тамбова 19 января водитель автомобиля «Шевроле Тахо» столкнулся с движущимся в попутном направлении автомобилем «Субару Форестер».
В ночь с 18 на 19 января 2017 года, в праздник Святого Богоявления, в Трегуляевском Иоанно-Предтеченском мужском монастыре было совершено торжественное богослужение: Божественная литургия и чин освящения воды в купелях и иорданях на реке Цне, русло которой прилегает к монастырскому берегу.
В управлении здравоохранения Тамбовкой области 19 января состоится веб-конференция по лечению хронического болевого синдрома с участием специалистов областных учреждений здравоохранения. Они рассмотрят современные аспекты терапии хронической боли у онкологических больных.
По последней информации, купания пройдут на Детском пляже, где прорубят две купели.
Пешеход получил телесные повреждения.
Ключевым моментом в раскрытии данных преступлений стало заключение генетической экспертизы.
По версии следствия, на почве того, что 48-летний мужчина злоупотреблял спиртным и не работал, в семье часто происходили ссоры.
За неделю с 9 по 15 января 2017 года в Тамбовской области обратились за медицинской помощью с признаками ОРВИ и гриппа 7800 человек, показатель заболеваемости составил 71,8 на 10 тыс. населения, что в 1,5 раза выше показателя прошлой недели. Пороговые показатели превышены, сообщает Роспотребнадзор.
Окунуться в иордань в городе можно будем на реке Цна.
Выборы – это бесконечный процесс, который не имеет начала и конца. Большие выборы в Тамбовской области отгремели в сентябре 2016 года, но и в этом году в нашем регионе будет много избирательных кампаний.
Участниками фестиваля станут ведущие театральные коллективы Тамбовщины - Тамбовский молодежный театр, Тамбовский драматический театр и Мичуринский драматический театр.
Самые массовые мероприятия ожидаются в областном центре.
Члены административной комиссии Мичуринска выяснили, кто из обслуживающих организаций недобросовестно выполняет свою работу.
В стенах университета учащиеся школ будут выполнять задания по четырем предметам.
Отключение связано с ремонтными работами.
В ходе следствия для определения психического состояния подростка будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза.