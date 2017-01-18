Праздник Крещения в Трегуляе Комментариев: 0



Началось праздничное ночное богослужение с совершения крестного хода из Питиримовского храма обители на святой источник, освящённый в честь святителя Питирима, епископа Тамбовского, чудотворца.



Близ Питиримовского источника перед иконой святителя Питирима на реке Цне, где высечены из льда две крещенские иордани, был совершен чин великого освящения воды. После молебна игумен Пимен освятил воду в иорданях и в двух закрытых купелях.



Все желающие окунуться в эту ночь в освященную воду смогли это сделать. На берегу реки Цны были организованы гардеробные и специальные палатки, в которых паломникам предлагался горячий чай.



Для предотвращения опасных случаев в течение всей ночи у иорданей дежурили сотрудники МЧС. Вместе со студентами волонтёрского движения ТГТУ они инструктировали паломников, разъясняя им правила безопасного поведения на льду и погружения в иордань. В ночь с 18 на 19 января 2017 года, в праздник Святого Богоявления, в Трегуляевском Иоанно-Предтеченском мужском монастыре было совершено торжественное богослужение: Божественная литургия и чин освящения воды в купелях и иорданях на реке Цне, русло которой прилегает к монастырскому берегу. Торжество возглавил настоятель Трегуляевской Иоанно-Предтеченской обители игумен Пимен (Семилетов), сообщает Тамбовская епархия.Началось праздничное ночное богослужение с совершения крестного хода из Питиримовского храма обители на святой источник, освящённый в честь святителя Питирима, епископа Тамбовского, чудотворца.Близ Питиримовского источника перед иконой святителя Питирима на реке Цне, где высечены из льда две крещенские иордани, был совершен чин великого освящения воды. После молебна игумен Пимен освятил воду в иорданях и в двух закрытых купелях.Все желающие окунуться в эту ночь в освященную воду смогли это сделать. На берегу реки Цны были организованы гардеробные и специальные палатки, в которых паломникам предлагался горячий чай.Для предотвращения опасных случаев в течение всей ночи у иорданей дежурили сотрудники МЧС. Вместе со студентами волонтёрского движения ТГТУ они инструктировали паломников, разъясняя им правила безопасного поведения на льду и погружения в иордань.



