В Рассказовском районе построят цех по производству биотоплива Комментариев: 0 Фото обладминистрации

Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин побывал с рабочим визитом в Рассказовском лесхозе. Именно здесь в этом году планируется начать строительство цеха по переработке отходов древесины в биотопливо (пеллеты), которые можно использовать, например, для отопления объектов социальной сферы.



«Цех будет перерабатывать отходы лесопиления Рассказовского лесхоза, а также других производственных участков по переработке мелкотоварной древесины, расположенных в соседних районах, - говорит начальник управления лесами Тамбовской области Виктор Маликов. – Прежде чем принять такое решение, мы посетили подобные заводы в других областях, познакомились с их опытом работы. Кроме того, для наладки производственного процесса мы пригласили специалистов из Йошкар-Олы, где подобный завод работает уже много лет».



Строительство цеха будет идти за счет собственных средств лесхозов Тамбовской области.



Отметим, что пеллеты представляют собой прессованные цилиндры, получаемые из мелкотоварной древесины, опилок, сучьев. Их главное преимущество – сравнительная дешевизна и экологическая безопасность.



«Глубокая переработка древесины — это комплексный проект, который позволит использовать лесные насаждения на 90 процентов, - отметил губернатор. - Важно, что от его реализации могут выиграть и другие отрасли, к примеру, коммунальное хозяйство. Кроме того, все эти решения помогут создать и дополнительные рабочие места. Тема производства пеллет на сегодняшний день актуальна. Экономика Тамбовской области нуждается в пересмотре, совершенствовании. А здесь прогнозируется положительный экономический эффект. Ведь некоторые современные котельные сегодня используют отходы лесопроизводства. А пеллеты имеют низкую цену и высокий коэффициент полезного действия». Александр Никитин выразил надежду на то, что все лесхозы Тамбовщины будут развиваться в этом направлении. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин побывал с рабочим визитом в Рассказовском лесхозе. Именно здесь в этом году планируется начать строительство цеха по переработке отходов древесины в биотопливо (пеллеты), которые можно использовать, например, для отопления объектов социальной сферы.«Цех будет перерабатывать отходы лесопиления Рассказовского лесхоза, а также других производственных участков по переработке мелкотоварной древесины, расположенных в соседних районах, - говорит начальник управления лесами Тамбовской области Виктор Маликов. – Прежде чем принять такое решение, мы посетили подобные заводы в других областях, познакомились с их опытом работы. Кроме того, для наладки производственного процесса мы пригласили специалистов из Йошкар-Олы, где подобный завод работает уже много лет».Строительство цеха будет идти за счет собственных средств лесхозов Тамбовской области.Отметим, что пеллеты представляют собой прессованные цилиндры, получаемые из мелкотоварной древесины, опилок, сучьев. Их главное преимущество – сравнительная дешевизна и экологическая безопасность.«Глубокая переработка древесины — это комплексный проект, который позволит использовать лесные насаждения на 90 процентов, - отметил губернатор. - Важно, что от его реализации могут выиграть и другие отрасли, к примеру, коммунальное хозяйство. Кроме того, все эти решения помогут создать и дополнительные рабочие места. Тема производства пеллет на сегодняшний день актуальна. Экономика Тамбовской области нуждается в пересмотре, совершенствовании. А здесь прогнозируется положительный экономический эффект. Ведь некоторые современные котельные сегодня используют отходы лесопроизводства. А пеллеты имеют низкую цену и высокий коэффициент полезного действия». Александр Никитин выразил надежду на то, что все лесхозы Тамбовщины будут развиваться в этом направлении.



