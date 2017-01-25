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Тамбовские лесоводы обеспечены семенами сосны
Вчера, 13:18
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Этой зимой работники лесного хозяйства Тамбовской области заготовили для дальнейшей посадки 35 тонн сосны обыкновенной. При переработке этого объема выходит около 350 килограммов семян. По сообщению региональной администрации, около 30 килограммов из них – семена растений с улучшенными наследственными свойствами. Средняя годовая потребность лесного хозяйства как раз-таки и составляет 350 килограммов семян сосны обыкновенной.
Все собранные семена высокого качества. Лесосеменное сырье было переработано и рассушено на шишкосушилках Моршанского и Рассказовского лесхозов.
На случай неурожайного года тамбовские лесоводы имеют постоянный двухгодичный запас мелкохвойных лесных семян (сосны обыкновенной) – 1100 килограммов. Семена хранятся на специализированных складах и используются для посева в лесных питомниках.
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