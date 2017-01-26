Дорожные полицейские выйдут в ночной рейд Комментариев: 0



24 января во всех городах и районах области вблизи образовательных учреждений прошли рейды по контролю за применением детских автокресел. По данным УГИБДД УМВД России по Тамбовской области, полицейскими пресечено 67 фактов перевозки детей с нарушением правил, 11 из них – в Тамбове.



Вместе с копией протокола водители получали листовки с призывами не нарушать правила и обеспечить безопасную перевозку маленьких пассажиров. Тамбов и Тамбовский район окажутся под пристальным вниманием дорожных полицейских. С 19 часов 27 января до 4 часов 28 января в областном центре и Притамбовье пройдут массовые профилактические мероприятия ГИБДД. Полицейские будут проверять водителей на состояние опьянения и пресекать грубые нарушения правил дорожного движения.24 января во всех городах и районах области вблизи образовательных учреждений прошли рейды по контролю за применением детских автокресел. По данным УГИБДД УМВД России по Тамбовской области, полицейскими пресечено 67 фактов перевозки детей с нарушением правил, 11 из них – в Тамбове.Вместе с копией протокола водители получали листовки с призывами не нарушать правила и обеспечить безопасную перевозку маленьких пассажиров.



