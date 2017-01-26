Нуждающимся в гемодиализе обеспечат бесплатный проезд Комментариев: 0



Как пояснили в областном управлении здравоохранения, на территории региона получают медицинскую помощь более 10 тысяч больных различными заболеваниями, осложнёнными хронической почечной недостаточностью, из которых 170 человек живут только благодаря заместительной почечной терапии - гемодиализу (метод внепочечного очищения крови). Своевременно проводимый гемодиализ позволяет увеличить продолжительность жизни пациентов на 15-20 лет.



Эта процедура длится несколько часов и ее необходимо проходить 3 раза в неделю в специальных отделениях, оборудованных аппаратами «искусственная почка». В настоящее время на территории Тамбовской области функционируют отделения гемодиализа в Тамбовской областной клинической больнице и Тамбовской областной клинической детской больнице, а также Центр гемодиализа в Мичуринске. Гражданам, находящимся на гемодиализе, за счет бюджета области предусмотрена мера социальной поддержки в виде компенсации проезда к месту лечения и обратно на общественном транспорте, а также услуг по найму помещения в период получения амбулаторного гемодиализа.



Однако для инвалидов I группы, особенно проживающих в отдаленных населенных пунктах, вопрос транспортной доступности стоит очень остро. В адрес губернатора Александра Никитина неоднократно поступали обращения с просьбой помочь в решении проблемы, чтобы люди могли вовремя попасть к месту лечения и получить жизненно необходимую процедуру. В результате было принято решение о перевозке пациентов для прохождения процедур гемодиализа и обратно автотранспортом центральных районных больниц. Этим правом могут воспользоваться 91 человек.



Решение вопроса доставки пациентов, являющихся инвалидами 1 группы, к месту жизненно необходимого лечения позволит обеспечить их социальную защищенность, повысить доступность медицинской помощи и улучшить качество жизни.

Более 4,5 миллиона рублей будет выделено на социальную поддержку людей с хронической почечной недостаточностью в Тамбовской области. Принято постановление администрации Тамбовской области, в соответствии с которым инвалидам I группы, страдающим почечной недостаточностью и нуждающимся в гемодиализе, будет обеспечен бесплатный проезд к месту лечения. Из областного бюджета на эти цели выделено более 4,5 миллиона рублей, сообщает пресс-служба обладминистрации.Как пояснили в областном управлении здравоохранения, на территории региона получают медицинскую помощь более 10 тысяч больных различными заболеваниями, осложнёнными хронической почечной недостаточностью, из которых 170 человек живут только благодаря заместительной почечной терапии - гемодиализу (метод внепочечного очищения крови). Своевременно проводимый гемодиализ позволяет увеличить продолжительность жизни пациентов на 15-20 лет.Эта процедура длится несколько часов и ее необходимо проходить 3 раза в неделю в специальных отделениях, оборудованных аппаратами «искусственная почка». В настоящее время на территории Тамбовской области функционируют отделения гемодиализа в Тамбовской областной клинической больнице и Тамбовской областной клинической детской больнице, а также Центр гемодиализа в Мичуринске. Гражданам, находящимся на гемодиализе, за счет бюджета области предусмотрена мера социальной поддержки в виде компенсации проезда к месту лечения и обратно на общественном транспорте, а также услуг по найму помещения в период получения амбулаторного гемодиализа.Однако для инвалидов I группы, особенно проживающих в отдаленных населенных пунктах, вопрос транспортной доступности стоит очень остро. В адрес губернатора Александра Никитина неоднократно поступали обращения с просьбой помочь в решении проблемы, чтобы люди могли вовремя попасть к месту лечения и получить жизненно необходимую процедуру. В результате было принято решение о перевозке пациентов для прохождения процедур гемодиализа и обратно автотранспортом центральных районных больниц. Этим правом могут воспользоваться 91 человек.Решение вопроса доставки пациентов, являющихся инвалидами 1 группы, к месту жизненно необходимого лечения позволит обеспечить их социальную защищенность, повысить доступность медицинской помощи и улучшить качество жизни.



