Сотрудники лесного хозяйства ликвидируют сухостойные деревья 0 Сейчас расчистка проводится на участке протяженностью пять километров.

Валентина Матвиенко посетила Липецк 0 В администрации Липецкой области сегодня состоялось совещание с участием Председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентины Матвиенко, которая сегодня посетила наш регион с рабочей поездкой.

Нуждающимся в гемодиализе обеспечат бесплатный проезд 0 Более 4,5 миллиона рублей будет выделено на социальную поддержку людей с хронической почечной недостаточностью в Тамбовской области.

Патриарх Кирилл выступил против микрокредитования 0 Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 26 января выступил с докладом в Государственной Думе. Одной из тем выступления Кирилла стала проблема микрокредитования.

Тысячи жителей Пензы остались без тепла в мороз 0 Вечером в четверг, 26 января губернатор Иван Белозерцев лично проконтролировал ход ремонтных работ на местах разрывов теплотрасс в Пензе.

Дорожные полицейские выйдут в ночной рейд 0 Полицейские будут проверять водителей на состояние опьянения и пресекать грубые нарушения правил дорожного движения.

Тамбовские лесоводы обеспечены семенами сосны 0 Лесосеменное сырье было переработано и рассушено на шишкосушилках Моршанского и Рассказовского лесхозов.

День донора в Котовске объединил 80 человек 0 Самыми активными участниками Дня донора стали медицинские работники, муниципальные служащие и трудовые коллективы местных предприятий.

Карантин в школах Тамбова 0 В муниципальных общеобразовательных организациях и учреждениях дополнительного образования города Тамбова временно остановлена образовательная деятельность из-за высокой заболеваемости ОРВИ.

Трое тамбовчан погибли в ДТП в Рязанской области 0 В Скопинском районе Рязанской области 24 января на 271-ом километре автодороги М-6 «Каспий» в результате столкновения автомобиля «Фольксваген Тигуан» с грузовиком «Скания» погибли три человека.

Взаимодействие властей Котовска с бизнесом получило признание 0 Котовск в 2016 году признан лучшей муниципальной площадкой в Центральном федеральном округе, где наиболее успешно реализуется практика поддержки предпринимательства и улучшения инвестиционного климата.

Тамбовская область получит более 380 миллионов рублей на строительство сельских дорог 0 Глава правительства Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении регионам субсидий на строительство и реконструкцию сельских дорог в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года». Тамбовская область получит на эти

Задержан один из руководителей «Лаборатории Касперского» 0 В пресс-службе "Лаборатории Касперского" подтвердили арест топ-менеджера компании Руслана Стоянова, который, по данным СМИ, может быть фигурантом уголовного дела о госизмене.

Александр Никитин вошел в состав Высшего совета партии «Единая Россия» 0 Глава администрации области Александр Никитин вошел в состав Высшего совета партии «Единая Россия». Это событие произошло на отчетно-выборном съезде партии, который прошел в Москве.