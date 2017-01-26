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Сотрудники лесного хозяйства ликвидируют сухостойные деревья
Вчера, 14:11
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На трассе «Тамбов-Моршанск» ведется расчистка придорожной полосы. Лесоводы Тамбовской области убирают сухостойные и поваленные деревья.
В работах принимают участие сотрудниками Тамбовского, Цнинского, Горельского и Челнавского лесхозов. Сейчас расчистка проводится на участке протяженностью пять километров.
Как отметили в областной администрации, работы выполняются в соответствии с утвержденным планом, даже несмотря на снегопады и сильные морозы.
Фото областной администрации.
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