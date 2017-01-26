В "Усадьбе Асеевых" состоится мастер-класс по изготовлению подарка ко Дню всех Влюбленных Комментариев: 0



В конце 90-х годов XX века в Россию пришла традиция отмечать День святого Валентина. В этот праздник принято дарить подарки, открытки-валентинки и признаваться в любви своей второй половинке. С помощью подарков влюбленные выражают свои чувства. Особую ценность имеют подарки, сделанные своими руками, при помощи бумаги, картона, ткани и других материалов.



«Усадьба Асеевых» приглашает тамбовчан принять участие в мастер-классе по изготовлению подвески «Сердечко» из фетра, которую можно будет подарить своим любимым. Начало занятия в 16.00. Необычное мероприятие ожидается в Музейном комплексе «Усадьба Асеевых». 4 и 11 февраля здесь состоится мастер-класс по созданию неповторимого подарка-сюрприза «Сердечко».В конце 90-х годов XX века в Россию пришла традиция отмечать День святого Валентина. В этот праздник принято дарить подарки, открытки-валентинки и признаваться в любви своей второй половинке. С помощью подарков влюбленные выражают свои чувства. Особую ценность имеют подарки, сделанные своими руками, при помощи бумаги, картона, ткани и других материалов.«Усадьба Асеевых» приглашает тамбовчан принять участие в мастер-классе по изготовлению подвески «Сердечко» из фетра, которую можно будет подарить своим любимым. Начало занятия в 16.00.



