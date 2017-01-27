В драмтеатре идет масштабный ремонт Комментариев: 0



Актеры театра уже оценили перемены. В зале постелили ковролин, благодаря чему значительно улучшилась акустика. Старые кресла заменят новые, выполненные по индивидуальному проекту. Дизайн, цвет, материал – все это изготавливается специально для Тамбовского драматического театра. Пространство между креслами расширят, чтобы удобнее было проходить между рядами и смотреть спектакль. К основным местам добавятся страфонтены – дополнительные откидные сиденья, которые крепятся к основе кресла. Места на балконе перестраиваются так, чтобы всю сцену было видно с любой точки.



Изначально новые кресла планировалось установить к предстоящей премьере



Директор Тамбовтеатра заверил: проблем с рассадкой на предстоящей премьере не будет, никто не останется без места. Масштабный ремонт охватил зрительный зал Тамбовского драматического театра. Средства на его проведение к 230-ому юбилейному сезону выделила администрация области. В рамках работ будут установлены новые кресла, улучшится акустика, в общем, как отметили в администрации области, зал станет современнее и уютнее.Актеры театра уже оценили перемены. В зале постелили ковролин, благодаря чему значительно улучшилась акустика. Старые кресла заменят новые, выполненные по индивидуальному проекту. Дизайн, цвет, материал – все это изготавливается специально для Тамбовского драматического театра. Пространство между креслами расширят, чтобы удобнее было проходить между рядами и смотреть спектакль. К основным местам добавятся страфонтены – дополнительные откидные сиденья, которые крепятся к основе кресла. Места на балконе перестраиваются так, чтобы всю сцену было видно с любой точки.Изначально новые кресла планировалось установить к предстоящей премьере «Варшавской мелодии» , но возникли проблемы с доставкой. Поэтому примерно до середины марта будут использоваться временные кресла.Директор Тамбовтеатра заверил: проблем с рассадкой на предстоящей премьере не будет, никто не останется без места.



