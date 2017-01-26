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Кадастровая палата провела онлайн консультацию
26 января 2017
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Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Тамбовской области (кадастровая палата) 26 января 2017 года провел консультацию граждан в «он-лайн» режиме на сайте www.taminfo.ru на тему «Организация приема-выдачи документов». На вопросы читателей ответила Людмила Лоскутова- начальник межрайонного отдела филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Тамбовской области.
Вопрос: Как и где можно предварительно записаться на прием?
Ответ:
- в офисе приема-выдачи документов, расположенном по адресу: г.Тамбов, бульвар Энтузиастов, 1, позвонив по тел. 79-85-30;
- в офисе приема-выдачи документов, расположенном по адресу: г.Тамбов, ул. С.Рахманинова, 1А, по телефону 79-58-99;
- в МФЦ, расположенном по адресу: г.Тамбов, ул. М.Горького, 20 — по телефону 63-33-33.
Вопрос: Объект находится в Жердевском районе, правообладатель проживает в г.Тамбове, где можно подать документы на государственный кадастровый учет и регистрацию права?
Ответ:
- заявление и необходимый пакет документов можно подать в г.Тамбове, в любом офисе приема, а именно бульвар Энтузиастов, 1 и ул. С.Разманинова, 1А, а так же обратиться в МФЦ, расположенный по адресу г.Тамбов, ул. М.Горького, 20.
Вопрос: Необходимо зарегистрировать право собственности, куда я могу обратиться, если я работаю с 8.00 до 17.00 с понедельника по пятницу?
Ответ:
- мы можете обратиться в МФЦ г.Тамбова, часы приема: понедельник, вторник, четверг, пятница: с 8.00 до 18.00, среда с 8.00 до 20.00, суббота с 8.00 до 13.00;
- офис приема-выдачи, расположенный по адресу: г.Тамбов, бульвар Энтузиастов,1, часы приема: вторник с 8.00 до 19.00, четверг с 8.00 до 17.00, пятница, суббота с 8.00 до 16.00;
- офис приема-выдачи документов, расположенный по адресу: г.Тамбов, ул. С.Рахманинова, 1А, часы приема: понедельник, среда с 8.30 до 17.30; вторник, четверг с 8.30 до 19.00; пятница с 8.00 до 16.00.
Вопрос: Необходимо получить справку о кадастровой стоимости моего участка. Сколько она стоит?
Ответ: Вы можете заказать выписку из ЕГРН о кадастровой стоимости объекта недвижимости, сведения предоставляется бесплатно.
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