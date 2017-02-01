Тамбовскую область посетил представитель ООН по делам беженцев Комментариев: 0 Фото обладминистрации

Заместитель главы администрации области Сергей Чеботарев встретился с главой представительства Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Российской Федерации Владимиром Цюрко, который посетил Тамбовскую область с рабочим визитом, сообщает пресс-служба обладминистрации.



Стороны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества региона и УВКБ ООН в России. В частности, речь шла об успешном опыте Тамбовской области в работе с беженцами из Украины. Обсуждались проблемы в этой сфере, которые предстоит совместно решать.



Кроме этого, Владимир Цюрко рассказал о сотрудничестве с высшими учебными заведениями региона. Так, с университетом имени Г.Р. Державина у УВКБ ООН подписан меморандум, предполагающий организацию обучающих мероприятий, конференций, летней школы, а также введение факультативного курса по темам международного законодательства в сфере проблем беженцев. В планах – развитие такого же сотрудничества и с Тамбовским государственным техническим университетом.



Глава представительства Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Российской Федерации подчеркнул, что опыт взаимодействия с Тамбовской областью будет распространен и на другие регионы страны. В этот же день состоялась встреча Владимира Цюрко и Уполномоченного по правам человека в Тамбовской области Владимира Репина с тамбовскими студентами.



В ходе встречи были подведены итоги и вручены награды победителям конкурса студенческих работ по теме «Соблюдение прав человека в Тамбовской области». Конкурс проводится третий год подряд. На этот раз в нем приняло участие рекордное количество соискателей: из ТГТУ - 26 человек, из ТГУ - 10 человек, из РАНХиГС - 4, из МичГАУ-5. Особенностью конкурса 2016 года являлось то, что он проводился совместно с Российским представительством УВКБ ООН. Первое место среди студентов высших учебных заведений Тамбовской области за работу «Проблема обеспечения и защиты права граждан на благоприятную среду (на материалах мониторинга правоприменения в сфере благоустройства дворовых территорий)» занял студент Юридического института Тамбовского государственного технического университета Сергей Краюхин. Заместитель главы администрации области Сергей Чеботарев встретился с главой представительства Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Российской Федерации Владимиром Цюрко, который посетил Тамбовскую область с рабочим визитом, сообщает пресс-служба обладминистрации.Стороны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества региона и УВКБ ООН в России. В частности, речь шла об успешном опыте Тамбовской области в работе с беженцами из Украины. Обсуждались проблемы в этой сфере, которые предстоит совместно решать.Кроме этого, Владимир Цюрко рассказал о сотрудничестве с высшими учебными заведениями региона. Так, с университетом имени Г.Р. Державина у УВКБ ООН подписан меморандум, предполагающий организацию обучающих мероприятий, конференций, летней школы, а также введение факультативного курса по темам международного законодательства в сфере проблем беженцев. В планах – развитие такого же сотрудничества и с Тамбовским государственным техническим университетом.Глава представительства Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Российской Федерации подчеркнул, что опыт взаимодействия с Тамбовской областью будет распространен и на другие регионы страны. В этот же день состоялась встреча Владимира Цюрко и Уполномоченного по правам человека в Тамбовской области Владимира Репина с тамбовскими студентами.В ходе встречи были подведены итоги и вручены награды победителям конкурса студенческих работ по теме «Соблюдение прав человека в Тамбовской области». Конкурс проводится третий год подряд. На этот раз в нем приняло участие рекордное количество соискателей: из ТГТУ - 26 человек, из ТГУ - 10 человек, из РАНХиГС - 4, из МичГАУ-5. Особенностью конкурса 2016 года являлось то, что он проводился совместно с Российским представительством УВКБ ООН. Первое место среди студентов высших учебных заведений Тамбовской области за работу «Проблема обеспечения и защиты права граждан на благоприятную среду (на материалах мониторинга правоприменения в сфере благоустройства дворовых территорий)» занял студент Юридического института Тамбовского государственного технического университета Сергей Краюхин.



