В Тамбове развесили кормушки для птиц Комментариев: 0



К участию в акции администрация Тамбова приглашает всех желающих. Каждый может наполнять установленные скворечники кормом для птиц, тем самым подкармливая пернатых обитателей. Для этого подойдут обычные подсолнечные семечки, ягоды, яблоки, пшено и обычный хлеб. Как отметили в горадминистрации, птицам нельзя давать солёное сало, жареные семечки, солёные и сладкие орешки.



В зимнее время пернатым сложно найти пропитание. Оставшись без еды, птица может погибнуть.



Фото администрации Тамбова. Сегодня в Тамбове дан старт природоохранной акции «Покормите птиц зимой-2017». На территории парка Дружба сотрудники комитета городского хозяйства администрации города Тамбова совместно с подведомственным муниципальным бюджетным учреждением «Дирекция благоустройства и озеленения» установили деревянные скворечники для подкормки птиц. Всего было установлено 10 таких кормушек.К участию в акции администрация Тамбова приглашает всех желающих. Каждый может наполнять установленные скворечники кормом для птиц, тем самым подкармливая пернатых обитателей. Для этого подойдут обычные подсолнечные семечки, ягоды, яблоки, пшено и обычный хлеб. Как отметили в горадминистрации, птицам нельзя давать солёное сало, жареные семечки, солёные и сладкие орешки.В зимнее время пернатым сложно найти пропитание. Оставшись без еды, птица может погибнуть.



