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Тамбов накроют снегопады
1 февраля 2017
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Осадки начнутся на текущей неделе и усилятся к выходным. Как сообщили в администрации Тамбова, сейчас в городе ведется подготовка к ликвидации последствий снежной стихии: проверяется материально-техническое оснащение предприятий, задействованных в уборке снега, проводится ремонт дорожной техники и заготавливается пескосоляная смесь.
Во время сложных погодных условий на ликвидацию снежных заносов направляются силы МБУ «Спецдорсервис». Также на борьбу со снегопадом выходят МБУ «Спецтеуниверсал» и другие организации. За счет этого удается привлечь дополнительно до 30 единиц техники, в основном самосвальной, а также грейдеры и погрузчики.
Главной задачей дорожников является очистка проезжей части.
Фото администрации Тамбова.
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